Würzburg in Quarantäne

Das Bundesliga-Spiel der Basketballer aus Würzburg in Weißenfels ist Corona-bedingt abgesagt worden. Die Partie war für Freitag terminiert. Nach Angaben der Würzburger konnte bis zum Donnerstag nicht endgültig geklärt werden, ob es sich bei dem Corona-Test eines ihrer Spieler tatsächlich um einen positiven Befund handle. Für die restliche Mannschaft und die Trainer wurde vom Würzburger Gesundheitsamt am Mittwoch eine Kohorten-Quarantäne bis zum 22. Februar angeordnet. Damit dürfen sich Spieler und Trainer nur in der eigenen Wohnung oder im Trainingszentrum aufhalten.