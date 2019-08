2. August 2019, 18:46 Uhr Basketball Würzburg holt Haßfurther

Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg hat den U20-Nationalspieler Nils Haßfurther verpflichtet. Der gebürtige Bamberger, der von den Nürnberg Falcons nach Unterfranken wechselt, soll in der ersten Mannschaft und im ProB-Farmteam auflaufen. "Nils war zusammen mit Philipp Herkenhoff und Jonas Mattissek eine der tragenden Säulen des deutschen Teams bei der EM", sagt Trainer Denis Wucherer über Haßfurther, der nach 2018 auch im Juli die Bronzemedaille bei der U20-EM gewann. Der Spielmacher, 20, schaffte mit den Falcons in der abgelaufenen Saison den sportlichen Aufstieg in die Bundesliga. "Ich gehe davon aus, dass ich bei Würzburg sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten haben werde", sagt Haßfurther, der sich derzeit im Individualtraining mit Holger Gschwindner vorbereitet.