Vor dem Start in die Runde der letzten 16 in der Basketball-Champions-League haben die Würzburg Baskets einen international erfahrenen Spieler verpflichtet, der auch die Bundesliga aus seiner Zeit in Göttingen gut kennt: Aubrey Dawkins spielte im vergangenen Jahr zusammen mit Würzburgs Jhivvan Jackson bei Osos de Manati in Puerto Rico. Der 29-jährige US-Amerikaner hat in Unterfranken einen Vertrag bis Saisonende erhalten. „Er ist ein erfahrener Spieler, den ich schon lange kenne. Er war zu diesem Zeitpunkt die bestmögliche Verpflichtung für uns“, sagt Baskets-Sportdirektor Kresimir Loncar. „Aubrey kann auf mehreren Positionen spielen und hat einen großartigen Charakter. Er ist ein Teamplayer und ein Anführer.“