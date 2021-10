Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg hat Ersatz für den langzeitverletzten Center Nicolas Carvacho gefunden und nach zwei Tagen Probetraining den polnischen Nationalspieler Tomasz Gielo verpflichtet. Wie die Unterfranken mitteilten, unterschrieb der 28-Jährige einen Vertrag bis Saisonende. Der 2,05-Meter-Mann hat in den vergangenen fünf Jahren für verschiedene Klubs in der ersten spanischen Liga und im Eurocup gespielt. Vergangene Saison absolvierte er für Morabanc Andorra 30 Pflichtspiele. "Es ist in dieser Phase der Saison nicht einfach, einen Großen zu finden, der in unser Profil passt", sagte Trainer Denis Wucherer, der wegen einer Knieverletzung lange auf Carvacho, 24, verzichten muss. "Er muss Spielintelligenz haben, körperlich fit und ein guter Typ sein. Mit Tomasz Gielo haben wir einen Spieler gefunden, der beide große Positionen spielen kann, sehr beweglich ist und einen soliden Wurf von außen hat."