Kurz vor dem Start in die Saisonvorbereitung hat s.Oliver Würzburg einen weiteren Zugang bekannt gegeben. William Buford kehrt in die Bundesliga zurück und besetzt den letzten Ausländerplatz im Team von Trainer Denis Wucherer. Der 31-jährige US-Amerikaner spielte in der Vergangenheit bereits für die Tigers Tübingen und die BG Göttingen und zuletzt in der Türkei für Darussafaka Istanbul. "William ist ein kompletter Flügel mit einer guten Mischung aus Scoring - sowohl durch seinen Wurf, als auch im Post-Up - und physischer Verteidigung", sagte Wucherer.