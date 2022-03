Würzburg empfängt Heidelberg

Eine so gute Ausgangslage hatten die Basketballer von s.Oliver Würzburg schon lange nicht mehr: Nach zuletzt zwei Siegen in Folge kann die Mannschaft von Trainer Sasa Filipovski gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf zwei weitere wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfahren. Dabei wollen die Unterfranken den Schwung der jüngsten Erfolge gegen Crailsheim (91:74) und bei den Fraport Skyliners in Frankfurt (69:61) in das Heimspiel am Samstag (20.30 Uhr) gegen den Aufsteiger MLP Academics Heidelberg mitnehmen. Die Gäste stehen als 14. zwei Punkte besser und einen Platz vor den Würzburgern, haben aber zwei Partien weniger ausgetragen.

Weniger gut läuft es derzeit für die Konkurrenz aus Bamberg, Brose hat zuletzt dreimal in Serie verloren, dabei gab vor allem die 83:106-Heimpleite gegen stark abstiegsgefährdete Oldenburger zu denken. Folglich gibt es für das Team von Coach Oren Amiel gegen den Mitteldeutschen BC am Sonntag (15 Uhr) in der Brose-Arena einiges gutzumachen.