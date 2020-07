Die Bundesliga-Basketballer aus Würzburg haben den Vertrag mit Florian Koch um ein weiteres Jahr verlängert. Der 28-jährige Flügelspieler mit dem starken Distanzwurf hat in den vergangenen beiden Spielzeiten sämtliche 55 BBL-Partien für Würzburg bestritten und in der abgelaufenen Saison die besten persönlichen Statistiken seiner Karriere aufgelegt. 8,3 Punkte in gut 21 Minuten durchschnittlicher Spielzeit erzielte der gebürtige Bonner, der nach einem einjährigen Gastspiel in Ludwigsburg im Sommer 2018 nach Würzburg gewechselt war, in den 21 Spielen der aufgrund der Corona-Krise abgebrochenen BBL-Hauptrunde 2019/2020. Dabei versenkte er knapp 51 Prozent seiner Dreierversuche und war damit hinter Paul Zipser vom FC Bayern München der zweitbeste deutsche Dreierschütze der Liga. In Koch, Felix Hoffmann, Nils Haßfurther, Joshua Obiesie und Brekkott Chapman kann Headcoach Denis Wucherer damit auf fünf Spieler setzen, die bereits in der vergangenen Saison für ihn gespielt haben. "Wir freuen uns darüber, dass es mit der Weiterverpflichtung von Flo Koch geklappt hat. Er ist ein harter Arbeiter und setzt sich immer neue Ziele, damit ist er für jeden jungen Spieler ein Vorbild", sagt Geschäftsführer Steffen Liebler.