Am Sonntagnachmittag haben die Würzburger Basketballer das fränkische Bundesliga-Derby gegen Bamberg 90:89 gewonnen und damit den ersten Sieg nach zwölf Niederlagen in Serie eingefahren. Die Mannschaft des neuen Trainers Sasa Filipovski fand gut ins Spiel, zog im Laufe des ersten Viertels auf 22:8 davon und führte nach einem Halbzeitstand von 44:45 zu Beginn des letzten Viertels mit 72:62 Punkten. Bamberg kämpfte sich zwar noch einmal heran und glich 44 Sekunden vor der Schlusssirene sogar noch aus, doch in der hoch dramatischen Schlussphase war es Cameron Hunt, der einen seiner beiden Freiwürfe 1,8 Sekunden vor dem Ende zum Sieg verwandelte.

Zuvor hatten die Unterfranken letztmals Anfang November gegen den FC Bayern gewonnen. Am Sonntag waren Hunt und Craig Moller mit jeweils 21 Punkten die erfolgreichsten Würzburger Werfer. Auf Bamberger Seite erzielte Omar Prewitt 23 Punkte, dennoch mussten die Oberfranken im fünften Spiel des Jahres bereits die dritte Niederlage hinnehmen.