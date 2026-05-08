So langsam reicht’s für eine ganze erste Fünf, also mal durchgezählt: Wenn die US-Basketballliga WNBA dieses Wochenende in die Saison startet, sind mit Leonie Fiebich, Satou Sabally, Nyara Sabally, Luisa Geiselsöder und Frieda Bühner gleich fünf deutsche Spielerinnen im Rennen. So viel „made in Germany“ war noch nie in der besten und globalsten Liga dieser Sportart, deren Protagonistinnen Botschafterinnen des Aufschwungs sein wollen. Die riesigen NBA-Hallen der Männer sind nun auch bei den Frauen gut gefüllt, nicht nur in den USA, sondern neuerdings auch in Kanada.

Neben den Portland Fire (dem Klub von Geiselsöder und Bühner) sind die Toronto Tempo das zweite neu gegründete Team des auf 15 Klubs erweiterten Betriebs. „Expansion“ ist das Stichwort. Die WNBA wächst, der Wettbewerb wird anspruchsvoller, die Gehälter explodieren dank eines Tarifvertrages, der ein Meer an Möglichkeiten eröffnet. Ein fortan gültiger Medienrechte-Deal schwemmt über elf Jahre verteilt insgesamt 2,2 Milliarden Dollar in den Betrieb. Ein nie dagewesener TV-Gelderregen, der noch im Winter zu Streikdrohungen der Spielerinnengewerkschaft geführt hatte. Ihr Credo: Wenn schon so viele Dollars sprudeln, wollen wir auch was haben. Goldgräberstimmung im 30. Jahr des Ligabestehens, von der auch Leonie Fiebich, 26, profitiert.

Fiebich und Sabally in der WNBA : Ein Titel als Triumph des deutschen Frauen-Basketballs Zwei deutsche Spielerinnen in prägenden Rollen gewinnen die Basketball-Meisterschaft in den USA. Das hebt auch den Stellenwert der ganzen Sportart hierzulande. Anerkennung kommt von prominenter Stelle – und Leonie Fiebich gibt ein Versprechen ab. SZ Plus Von Jonas Beckenkamp ...

Derzeit finalisiert sie in den Playoffs der spanischen Liga ihr Halbjahres-Engagement während der WNBA-Pause in Valencia. Bei ihrer Rückkehr zu den New York Liberty freut sie sich dann über eine Gehaltssteigerung von 68 000 Dollar auf über 293 000 Dollar – pro Saison. „Ich bin vom neuen Tarifvertrag positiv überrascht“, sagte Fiebich, WNBA-Champion 2024, kürzlich der Sportbild, „es war ein harter Kampf, der über die ursprünglich gesetzte Deadline hinausging.“ Sie lobte explizit ihre Kolleginnen, „die in der Gewerkschaft sind“ und mit aller Härte mit den Ligabossen verhandelt hätten.

Sieben Jahre ist die neue Abmachung gültig, sie garantiert eine von 1,5 Millionen Dollar auf sieben Millionen gestiegene Gehaltsobergrenze pro Mannschaft. Eine Beteiligung der Profis an den Einnahmen ihrer Teams und Maximalgehälter bis zu 1,4 Millionen für Ausnahmespielerinnen. Das ermöglicht nun auch reine Basketball-Millionärinnen wie etwa Brittney Griner (unter anderem bekannt durch ihre monatelange Haft in Russland), die sich zu Sponsoring-Millionärinnen wie Caitlin Clark (das junge Gesicht des US-Basketballs) gesellen.

Neu ist bei Sabally nicht nur der Arbeitgeber und ihr Look, sondern auch bei ihr der Kontostand

„Der Frauensport in den USA ist komplett am Boomen“, erklärt Fiebich, die sich solche Zustände auch in Deutschland wünschen würde, gerade mit Blick auf die Heim-WM in Berlin in diesem Spätsommer (4. bis 13. September). Aber die USA sind eine andere Welt, mit ihrer Kaufkraft, mit Franchise-Strukturen, vollen Arenen und all den Streamingdiensten und TV-Sendern. „Es ist großartig, wie viel Aufmerksamkeit der Frauenbasketball dort bekommt“, meint Fiebich.

Satou Sabally hat sich einen neuen Look verpasst. Die langen Locken sind ab, sie will damit auf die Haarausfallerkrankung Alopezie aufmerksam machen, ihre beste Freundin ist davon betroffen. Michelle Farsi/Getty Images via AFP

Das Startwochenende verpasst die Landsbergerin noch, aber danach steht eine deutsche Wiedervereinigung an: In New York spielt sie künftig mit Nationalteamkollegin Satou Sabally, 28, die aus Phoenix nach Brooklyn gewechselt ist. Die beiden besten Deutschen in einem Klub – das soll auch für die DBB-Auswahl ein Trumpf werden. „Wir können unsere Chemie mit Blick auf die WM aufbauen“, erzählte Sabally dem Sportinformationsdienst.

„Das hatte auch Einfluss auf die Entscheidung, herzukommen“, so die Berlinerin, die über Fiebich eines sicher weiß: „Ich habe sie lieber in meinem Team, als gegen sie zu spielen.“ Neu ist bei Sabally nicht nur der Arbeitgeber und ihr Look (Haare ab und Brille), sondern auch bei ihr der Kontostand: Sie macht dank Tarifvertrag in ihrem siebten Profijahr einen gewaltigen Sprung von jährlich 200 000 Dollar auf geschätzte 800 000. Keine schlechte Begleiterscheinung bei der Rückkehr in ihre Geburtsstadt, die sie als Kind Richtung Gambia und schließlich Berlin verlassen hatte.

Und auch anderswo wird der deutsche Einfluss spürbarer. Beim Auftakt der Toronto Tempo gegen die Washington Mystics etwa absolviert Satous Schwester Nyara Sabally, 26, ebenso ihr erstes Spiel für Toronto wie Olaf Lange. Der ist nicht nur Co-Trainer der Kanadierinnen, sondern im Nebenberuf auch deutscher Nationaltrainer. Bei allem Wachstum sind die Wege im Frauenbasketball immer noch kurz.

Als die Tempo bei der Zusammenstellung ihres Kaders einige Spielerinnen aus dem Ligabetrieb frei auswählen durften, setzte sich Lange dafür ein, Nyara Sabally aus New York zu holen. „Wir wollten Nyara in Toronto, sie war einer unserer ersten Picks. Ich bin mit Blick auf die WM froh, dass ich mit ihr täglich zusammenarbeiten kann“, so der DBB-Chefcoach. Er erwarte die Centerin „in einer dominanteren Rolle“ und nach heftigen Verletzungsproblemen im vergangenen Jahr „gesünder als je zuvor“. Klingt nach einem Platz in der ersten Fünf.