Dank einer starken Aufholjagd haben die deutschen Basketballer das zweite Duell mit Kroatien in der WM-Qualifikation gewonnen. Der Welt- und Europameister setzte sich in Bonn nach Verlängerung mit 91:89 (77:77, 41:50) durch und nahm damit Revanche für das 88:93 in Zagreb am Freitag. Die deutsche Mannschaft tat sich mit der aggressiven Spielweise der Kroaten erneut sehr schwer und lag zwischenzeitlich mit 15 Punkten hinten, drehte dann aber doch noch rechtzeitig auf.

„Ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Ich bin stolz auf die Spieler“, sagte Bundestrainer Alex Mumbru, der erneut auf viele wichtige Spieler verzichten musste: Die NBA-Profis um Kapitän Dennis Schröder und Franz Wagner fehlten ebenso wieder wie nahezu alle Akteure aus der Euroleague. Bester deutscher Werfer war vor 6032 Zuschauern Johannes Thiemann mit 24 Punkten.

Deutschland hat nun eine Bilanz von 3:1-Siegen und den Einzug in die nächste Runde damit so gut wie sicher. Die ersten drei Mannschaften der Vierer-Gruppe erreichen die nächste Gruppenphase. Die Ergebnisse aus der Vorrunde werden mitgenommen. Anfang Juli wird die erste Gruppenphase mit den Partien in Israel und gegen Zypern abgeschlossen.