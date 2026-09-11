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Basketball-WMDeutschland unter den besten vier – wirklich!

Lesezeit: 3 Min.

Belgien geschlagen, und jetzt wartet Frankreich: Die deutschen Basketballerinnen spielen ein WM-Halbfinale und Berlin ist ihre Bühne.
Belgien geschlagen, und jetzt wartet Frankreich: Die deutschen Basketballerinnen spielen ein WM-Halbfinale und Berlin ist ihre Bühne.
Maryam Majd/Reuters

Der Halbfinal-Einzug der deutschen Basketballerinnen macht die WM zur Erfolgsgeschichte. Das Nationalteam zieht seine Stärke aus einer unerschütterlichen Art des Zusammenhalts – und aus immer neuen Protagonistinnen.

Von Jonas Beckenkamp, Berlin

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Das Geschrei war deutlich zu vernehmen. „Let’s gooo“ schallte es hinter einer Trennwand hervor, die sie bei der Basketball-WM zwischen Kabine und Interviewzone errichtet haben. Da waren ein paar Sportlerinnen richtig „hyped“, wie es heutzutage gerne heißt. Diese Sportlerinnen, es waren hörbar Deutsche, erlebten an diesem Abend einen dieser Momente, die Karrieren erstrahlen lassen: Deutschland unter den besten vier, erstmals überhaupt bei einer Weltmeisterschaft (seit Platz vier der DDR 1967) und das daheim in Berlin, wo am Samstag (16.30 Uhr, live auf Magentasport) im Halbfinale Frankreich wartet – geht es besser?

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