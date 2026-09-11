Wenn man Frieda Bühner fragt, wie das für sie gerade so ist bei dieser Weltmeisterschaft in Berlin, bekommt man eine typische Frieda-Bühner-Antwort. Es sei bei all dem Rummel um dieses immer weiter marschierende Frauenteam „manchmal tough im Moment zu bleiben“, erzählte sie Mitte der Woche im Neonlicht eines Presseraumes, aber hey: „Es ist schon ziemlich cool, dass ich jetzt hier sitze.“ Cool und tough, das ist ihre Sprache und im Grunde sind das auch die prägendsten Eigenschaften der Zweitjüngsten im Team. Und der Zweitbesten nach der großen Allrounderin Leonie Fiebich, wobei: Im Angriff ist Bühner mit ihrem Instinkt-Basketball wohl schon jetzt die beste Deutsche.