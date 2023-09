Von Ralf Tögel

Es klingt noch immer unwirklich, aber es ist seit dem 10. September 2023, 16.38 Uhr deutscher Zeit, ein Fakt: Deutschland feiert den mit Abstand größten Erfolg in seiner Geschichte und ist Basketball-Weltmeister. In einem denkwürdigen, hochklassigen und an Spannung kaum zu überbietendem Endspiel behielt die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds (DBB) in der Mall of Asia in der philippinischen Metropole Manila die Nerven und holte den Titel. Es wird noch ein Weilchen dauern, bis die wild auf dem Parkett herumhüpfenden Spieler realisieren werden, was sie in den vergangenen 17 Tagen in Asien geleistet haben.