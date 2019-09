Die deutschen Basketballer haben bei der Weltmeisterschaft in China ein seltenes Kunststück geschafft, nämlich gleichzeitig verheerend und verheißungsvoll in das Turnier zu starten. Verheerend, weil sie im ersten Vorrundenspiel gegen Frankreich am Sonntag minutenlang überhaupt nichts trafen und weit zurückfielen, beinahe schon hoffnungslos, mit 24 Punkten Abstand. Verheißungsvoll, weil es ihnen gelang, die Partie noch einmal spannend zu machen und fast sogar zu kippen. Am Ende unterlagen sie nur knapp, 74:78 (20:36).

Nun ist es keine Schande, gegen Frankreich zu verlieren; abgesehen von Titelverteidiger USA verfügt die Équipe tricolore über die meisten Profis aus der NBA, der stärksten Liga der Welt, nämlich fünf. Der Weltverband Fiba notiert die Franzosen aktuell auf Rang drei seiner globalen Rangliste, hinter den USA und Spanien, aber noch vor Serbien. "Wir kriegen am Anfang gleich einen der größten Gegner des Turniers", fand Bundestrainer Henrik Rödl. Der 50-Jährige glaubt allerdings auch, "es gab noch nie eine WM, die so extrem ausgeglichen ist. Ich könnte zehn, elf Mannschaften nennen, die für mich eine wirkliche Medaillenchance haben". Und seine Auswahl zählt zweifellos dazu, sein französischer Kollege Vincent Collet hatte jedenfalls Respekt: "Sie sind gefährlich", warnte er vor dem Start ins Turnier.

Zu Beginn der Partie war die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) aber erst einmal recht harmlos: Es dauerte siebeneinhalb Minuten, ehe Maodo Lo den ersten Korb erzielte - zum 3:14. Bis dahin hatten seine Teamkollegen zwar prima verteidigt, aber im Angriff nichts, aber auch gar nichts getroffen: Maxi Kleber und Paul Zipser vergaben leichte Korbleger, Daniel Theis verfehlte aus der Mitteldistanz, Kleber dann auch aus der Ferne. Selbst bei den Freiwürfen, der vermeintlich einfachsten Übung, schwächelten die Deutschen, Johannes Voigtmann verwandelte jedenfalls erst einmal nur einen von zweien. Nach den ersten zehn Minuten stand es 4:16, in der Geschichte der Basketball-Weltmeisterschaft hat selten eine Mannschaft weniger Punkte in einem Viertel erzielt.

Nachdem der Rückstand auf 4:21 angewachsen war (12.), nahm Rödl eine Auszeit, danach kam seine Mannschaft allmählich ins Spiel. Vor allem Voigtmann, mit 25 Punkten am Ende bester deutscher Werfer, trug dazu bei, dass die DBB-Auswahl wieder herankam (17:21/15.). Bis zur Pause fiel sie aber in den alten Trott (20:36) und danach sogar noch weiter zurück - bis der Tiefpunkt erreicht war beim 28:52 (25.).