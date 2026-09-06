Zum Hauptinhalt springen

Deutschland bei der Basketball-WMSeid wie Wasser, Freundinnen

Lesezeit: 3 Min.

Und dann plötzlich doch lachende Gesichter: Deutschlands Basketballerinnen nach dem ersten WM-Sieg gegen Japan.
Und dann plötzlich doch lachende Gesichter: Deutschlands Basketballerinnen nach dem ersten WM-Sieg gegen Japan.
Ebrahim Noroozi/AP Photo

Nach dem Katastrophenstart gegen Spanien haben die deutschen Basketballerinnen nun doch Chancen aufs WM‑Viertelfinale. Das liegt an einem Sinneswandel – und vielleicht auch ein wenig an Bruce Lee.

Von Jonas Beckenkamp

SZ bei Google bevorzugen

Wenn man sich vor dieser Basketball-Weltmeisterschaft mit dem Bundestrainer der deutschen Frauen unterhielt, ging es mitunter sogar um Bruce Lee. Beim Ausblick, wie sein Team spielen solle, zitierte Olaf Lange einen berühmten Spruch des Kampfsportmeisters: „Sei wie Wasser, mein Freund“. Flüssigkeit findet immer ihre Wege, egal in welcher Umgebung. Das Gebot maximaler Anpassungsfähigkeit an jede Gegebenheit gefällt Lange, 54. Übertragen auf den Basketball wollte er sagen: Dieses deutsche Nationalteam wird sich schon irgendwie freispielen, wenn es unter Druck gerät – und genau das gelang bei dieser Heim-WM an diesem Wochenende, nachdem zu Beginn noch quasi alles schiefgegangen war.

Zur SZ-Startseite

Deutschland bei der Basketball-WM
:Ein Auftakt zum Vergessen

Medaille? Großer Aufbruch des Frauenbasketballs? Zum Start der Heim-WM kassieren die deutschen Basketballerinen eine krachende Pleite gegen Spanien – die Ernüchterung ist groß.

Von Jonas Beckenkamp

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite