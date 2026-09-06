Nach dem Katastrophenstart gegen Spanien haben die deutschen Basketballerinnen nun doch Chancen aufs WM‑Viertelfinale. Das liegt an einem Sinneswandel – und vielleicht auch ein wenig an Bruce Lee.

Wenn man sich vor dieser Basketball-Weltmeisterschaft mit dem Bundestrainer der deutschen Frauen unterhielt, ging es mitunter sogar um Bruce Lee. Beim Ausblick, wie sein Team spielen solle, zitierte Olaf Lange einen berühmten Spruch des Kampfsportmeisters: „Sei wie Wasser, mein Freund“. Flüssigkeit findet immer ihre Wege, egal in welcher Umgebung. Das Gebot maximaler Anpassungsfähigkeit an jede Gegebenheit gefällt Lange, 54. Übertragen auf den Basketball wollte er sagen: Dieses deutsche Nationalteam wird sich schon irgendwie freispielen, wenn es unter Druck gerät – und genau das gelang bei dieser Heim-WM an diesem Wochenende, nachdem zu Beginn noch quasi alles schiefgegangen war.