USA gegen Serbien, so lautete das Finale bei den beiden letzten globalen Basketball-Veranstaltungen, bei der WM 2014 in Spanien und bei Olympia 2016 in Rio. USA gegen Serbien, dieses Duell wird es auch bei dieser Weltmeisterschaft in China geben - allerdings nicht wie allgemein erwartet im Endspiel am Sonntag in Peking, sondern bereits an diesem Donnerstag in der südchinesischen Stadt Dongguan. Dort treffen die beiden Turnierfavoriten in der Platzierungsrunde um die Ränge fünf bis acht aufeinander.

Einen Tag nachdem Serbien in der 8,2-Millionen-Einwohner-Stadt am Perlflussdelta im Viertelfinale gegen Argentinien ausschied (87:97), scheiterten dort auch die Amerikaner, 79:89 gegen Frankreich. Für die Serben ist es ein schwacher Trost, dass sie in der Platzierungsrunde doch noch die Gelegenheit haben, zu beweisen, was ihnen viele Experten vor dem Turnier zugetraut hatten: dass sie in der Lage sind, die in diesem Jahrzehnt scheinbar unbezwingbare USA zu bezwingen. Für den Titelverteidiger, der bei seiner 18. WM-Teilnahme erst zum vierten Mal das Halbfinale verpasst hat, geht es nun nicht mehr darum, als erstes Land in der Basketball-Historie drei Titel nacheinander zu gewinnen - sondern vielmehr darum, das schlechteste Abschneiden seiner eigenen Geschichte zu verhindern: Das ist bislang noch der sechste Platz aus dem Jahr 2002, ausgerechnet bei der Heim-WM in Indianapolis.

Dass es zu Ende gehen könnte mit der jüngsten Herrlichkeit der amerikanischen Basketballer aus der NBA, der besten Liga der Welt, hatte sich freilich andeutet. Nach und nach hatten im Sommer die besten Spieler abgesagt, so dass zu Beginn der WM-Vorbereitung die prominentesten Akteure der US-Auswahl nicht auf, sondern neben dem Spielfeld standen: der Chefcoach Gregg Popovich, 70, und sein Assistent Steve Kerr, 53, zwei Meistertrainer der NBA, Popovich fünfmal mit den San Antonio Spurs, Kerr zuletzt zweimal mit den Golden State Warriors.

Die Franzosen verfügen über eine respekteinflößende Auswahl

Beim Einspielen für die Weltmeisterschaft verloren die Amerikaner dann zum ersten Mal seit 13 Jahren und nach 78 Siegen wieder einmal eine Partie, 94:98 in Australien. Das war noch nicht so dramatisch, Sorgen machte man sich im Mutterland des Basketballs aber, als das Team USA in der WM-Vorrunde viel Glück und eine Verlängerung brauchte, um sich 93:92 gegen die Türkei durchzusetzen. Dennoch erreichten die US-Profis mit fünf Siegen aus fünf Spielen die K.-o.-Runde, wo sie nun eben auf Frankreich trafen.

Das Duell USA gegen Frankreich hatte es zuletzt in der Olympia-Vorrunde 2016 in Rio gegeben, damals gewannen die Amerikaner auf dem Weg zum Goldgewinn nur knapp 100:97. Von den Olympiasiegern ist bei den Amerikanern aber bloß der Flügelmann Harrison Barnes von den Sacramento Kings übrig geblieben, die Franzosen hingegen konnten ihr stärkstes Team aufbieten, mit fünf NBA-Profis: Rudy Gobert (Utah Jazz), Evan Fournier (Orlando Magic), Frank Ntilikina (New York Knicks), Nicolas Batum (Charlotte Hornets) und Vincent Poirier (Boston Celtics). Dazu kam der NBA-erfahrene Nando de Colo, der früher mal unter Popovich in San Antonio gespielt hat und zuletzt beim Euroleague-Champion ZSKA Moskau aktiv war.

Das ist eine durchaus respekteinflößende Auswahl, über die der WM-Dritte Frankreich verfügt, zumal er in seiner Mitte den 2,16 Meter großen Center Gobert hat, der jüngst zum zweiten Mal nacheinander als bester Verteidiger der NBA ausgezeichnet wurde. Der 27-Jährige war an diesem Mittwoch auch der entscheidende Mann, ihm gelang mit 21 Punkten und 16 Rebounds ein sogenanntes Double-Double, zweistellige Werte in zwei statistischen Kategorien. Zu Beginn der Partie hatten Evan Fournier für Frankreich und Donovan Mitchell, Goberts Klubkollege in Utah, für die USA den Ton gesetzt, sie erzielten die jeweils ersten fünf Punkte für ihr Team; auch am Ende waren sie die erfolgreichsten Werfer, Fournier mit 22 Zählern, Mitchell gar mit 29.

Mit 44:28 entscheidet Frankreich das Reboundduell für sich

Obwohl die Franzosen mit einem Durchschnitt von 2,02 Meter zu den eher größer gewachsenen Teams des Turniers zählen, hatten sie sich im bisherigen Verlauf nicht bei den Rebounds hervorgetan, im Gegenteil: Von allen 32 Teilnehmern hatten sie die wenigsten Abpraller eingesammelt, 31 im Durchschnitt pro Partie. Ihr Trainer Vincent Collet hatte sie daher gemahnt, im Viertelfinale entschlossener und kräftiger zuzupacken, wenn sie eine Chance gegen die USA haben wollten. Das taten sie auch, mit 44:28 entschieden sie das Reboundduell letztlich für sich, ein maßgeblicher Faktor für den Erfolg.

Die Partie war zunächst ausgeglichen (18:18 nach dem ersten Viertel), dann ging es hin und her, zwischendurch lagen die Franzosen mit zehn Punkten vorn (51:41/ 21. Minute), dann wieder die Amerikaner mit sieben (72:65/32.). Am Schluss sicherte der de Colo, 32, mit all seiner Routine und verwandelten Freiwürfen den Erfolg der Franzosen. Die treffen nun am Freitag in Peking im Halbfinale auf Argentinien, das zweite Halbfinale bestreiten Spanien und Australien, das sich am Mittwoch gegen das Überraschungsteam aus Tschechien durchsetzte (82:70).