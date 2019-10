Die Basketballer des FC Bayern München mussten nach der Niederlage bei ZSKA Moskau und den Siegen gegen Mailand und Villeurbanne im vierten Spiel der jungen Euroleague-Saison die zweite Niederlage hinnehmen. Die Gäste von Khimki Moskau bewiesen dabei, dass sich die Mannschaft im Vergleich zur Vorsaison stark verbessert hat und gewannen letztlich deutlich mit 87:74 Punkten.

Die Bayern fanden holprig ins Spiel gegen einen Gegner, den sie in allen sechs bisherigen Vergleichen (vier in der Euroleague, zwei im Eurocup) besiegen konnten. Doch zunächst bestimmten die Gäste das Geschehen, die ersten Punkte erzielte Devin Booker (insgesamt 13). Ausgerechnet, der Center war bekanntlich vor der Saison dem lukrativen Angebot des russischen Spitzenteams gefolgt, sehr zum Bedauern der Bayern, die ihm ein paar dicke Krokodilstränen nachgeweint hatten. Es war ja viel die Rede von der Rückkehr des äußerst beliebten Centers - einem wohl ein bisschen zu viel: seinem designierten Nachfolger Greg Monroe. Der war seinerseits mit viel Bohei angekündigt worden, zumal aus der NBA gekommen, und Monroe wollte offenbar im direkten Vergleich die Gründe dafür liefern. Der 29-Jährige (im Bild) lieferte eine überragende erste Halbzeit ab, hatte bis zur Pause 14 seiner 18 Punkte erzielt, fischte drei Rebounds und initiierte damit die Aufholjagd der Gastgeber, die schnell mit 3:8 in Rückstand geraten waren. Weil Spielgestalter Maodo Lo (12 Punkte) und Vladimir Lucic (12) erneut ihre derzeit starke Verfassung präsentierten, drehten die Münchner den Rückstand in einen 19:14-Vorsprung. Doch die Moskauer bewiesen, wie stark ihr Kader besetzt ist. Allen voran Khimkis Nummer eins, Alexey Shved (19), der lettische Distanzwerfer Janis Timma (13) und US-Guard Anthony Gill (17) holten das Momentum zurück auf ihre Seite. Begünstigt allerdings durch einige Unkonzentriertheiten der Bayern, die gute Chancen ausließen und ein paar leichte Fehler einstreuten. Auch der eine oder andere Pfiff der Referees brachte Unruhe ins Spiel der Gastgeber. Moskau ging mit einem 44:37-Vorsprung in die Kabine, aus der sie erneut klar wacher als die Bayern auf das Parkett zurückkehrten.

Mit einem 12:0-Lauf enteilten die Gäste auf 56:37 Punkte, der Dreier von Lo verhinderte wenigstens, dass der Rückstand die 20-Punkte-Marke passierte. Er bewegte sich aber stabil in diesem Bereich, vor den letzten zehn Minuten der Partie lagen die Moskauer Vorstädter mit 70:55 in Führung. Der Hauptunterschied spielte sich an diesem Abend jenseits der 6,75 Meter entfernten Dreierlinie ab, denn mit zunehmendem Spielverlauf trafen die Gäste aus der Distanz immer besser. Was Khimki Sicherheit gab - und den Bayern nahm. Die Gastgeber kämpften vorbildlich bis zum Schluss, aber Moskau brachte den Vorsprung abgezockt ins Ziel.