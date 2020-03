Wenn man sie offensiv agieren lässt", hatte FC-Bayern-Trainer Oliver Kostic vor dem Spitzenspiel über den Gegner Oldenburg gesagt, "ist das eine sehr gute Mannschaft, die jedem Team Probleme bereiten kann." Warnungen wie diese gehören zum Alltag eines Trainers, vor dem Spiel zumindest. Seltener muss man in der Basketball-Bundesliga (BBL) die bereits geäußerte Warnung in der Halbzeit noch einmal wiederholen, so wie Oliver Kostic am frühen Sonntagabend. "Ich habe in der Halbzeit erneut darüber gesprochen, dass wir mit viel Energie spielen müssen", sagte er nach der Partie. Es war eine Ansage mit Wirkung, denn auf eine desaströse erste Halbzeit ließen die Basketballer des FC Bayern eine herausragende zweite folgen und besiegten den Tabellenfünften aus Oldenburg 79:58 (29:41).

Die Münchner, ohne die weiterhin angeschlagenen Nihad Djedovic und Petteri Koponen sowie den wegen der Ausländerregel aussetzenden Mathias Lessort im Kader, begannen schwach. Greg Monroe sorgte mit den ersten seiner insgesamt 14 Punkte zwar für eine schnelle 4:0-Führung, dann jedoch trafen nur noch die Oldenburger: Ein 16:0-Lauf brachte ihnen eine deutliche Führung, erst nach sechs Minuten und einer Auszeit punkteten T.J. Bray und Danilo Barthel mit zwei Dreier-Würfen wieder für die Münchner. Sie taten sich allerdings weiter schwer gegen effiziente Oldenburger, bei denen in der ersten Halbzeit vor allem der Österreicher Rasid Mahalbasic herausragte (insgesamt neun Punkte und acht Rebounds) und Greg Monroe vorne wie hinten beschäftigte.

Bis die Münchner Offensive zum Zug kam, dauerte es zwölf Minuten: Paul Zipser und Maodo Lo trafen im zweiten Viertel für drei Punkte, Monroe verwertete Zuspiele unter den Korb. Die Leistung blieb trotzdem schwach, die Bayern verloren auch das zweite Viertel verdientermaßen mit sechs Punkten Unterschied. Oldenburg führte zur Halbzeit 41:29, ohne dafür eine spektakuläre Leistung zeigen zu müssen. Die Effizienz von Rickey Paulding (elf Punkte) und die Spielfreude von Braydon Hobbs reichten aus, um die uninspiriert wirkenden Bayern in den ersten zwanzig Minuten zu dominieren. "Ich hatte das Gefühl, dass wir in der ersten Halbzeit noch geschlafen haben", sagte Kostic später.

Es folgte dann allerdings eine Reaktion, die deutlich darlegte, warum die Münchner die BBL-Tabelle unangefochten anführen: Das dritte Viertel gehörte vom ersten Wurf an den Bayern, die nun ihre spielerische Stärke demonstrierten. Zipser erzielte acht seiner insgesamt 15 Punkte in den ersten zwei Minuten nach Wiederanpfiff und brachte die Heimmannschaft damit zurück ins Spiel, dann folgten Dreierwürfe von Lo und Alex King sowie vier Punkte von Monroe. Als stünde eine komplett andere Mannschaft auf dem Feld, wirkten die Münchner nun agil und spielfreudig, kombinierten sich durch die Oldenburger Abwehr und hatten in Person von King (insgesamt elf Punkte, darunter drei Dreier) auch einen Spieler auf dem Feld, der das Publikum mitriss. Weil den Oldenburgern in dieser Phase offensiv gar nichts mehr gelang (bis auf einen (!) Freiwurf von Malhabasic), beendeten die Münchner das dritte Viertel mit 25:1 Punkten und damit in einer gewohnten Position: mit zwölf Punkten Vorsprung.

Die Oldenburger, sichtlich mitgenommen von der aus ihrer Sicht desaströsen Spielwendung, versuchten in den verbleibenden zehn Minuten zurückzukommen, scheiterten jedoch an ihren ungenutzten Chancen. Die Münchner Defensive war, anders als das Ergebnis vermuten lässt, auch in der zweiten Halbzeit längst nicht fehlerfrei, Oldenburgs mäßige Trefferquote allerdings sorgte früh für klare Verhältnisse. Zwei weitere Dreierwürfe vom starken King erstickten jegliche Ansätze einer Aufholjagd umgehend.

Die 21 Punkte Vorsprung lesen sich am Ende wie der ideale Start in die Vier-Spiele-Woche mit jeweils zwei Euroleague- und Bundesliga-Partien, den sich die Münchner erhofft hatten. Die enttäuschende Leistung in der ersten Halbzeit ist aber Grund genug für weitere Warnungen von Kostic.