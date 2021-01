Von Joachim Mölter

Erst gab es von den Kollegen Dominic Lockhart und Devon Hall jeweils einen anerkennenden Klaps auf den Hinterkopf, dann von Christian Sengfelder eine aufmunternde Umarmung, und als sich Bambergs Bundesliga-Basketballer am Mittwochabend nach ihrem 74:67-Erfolg im Nachholspiel bei Ratiopharm Ulm schließlich wie üblich noch mal auf dem Parkett im Kreis versammelten, zog einer Kenneth Ogbe in die Mitte, und die ganze Mannschaft scharte sich um ihn. Es war eine symbolträchtige Geste.

Am vorigen Sonntag war Kenneth Ogbe, 26 Jahre alt, 1,98 Meter groß, ungewöhnlich harsch von seinem Trainer Johan Roijakkers kritisiert worden. Der Niederländer war nach der 78:85-Heimniederlage gegen Oldenburg gefragt worden, warum er Ogbe die ganze Zeit auf der Bank hat sitzen lassen, und die Antwort war unverblümt: "Einen Spieler, der so unglaublich schlecht ist, kann ich nicht gebrauchen."

Das ist ein hartes Urteil über einen Profi, der im vorigen Sommer als deutscher Meister und Pokalsieger von Alba Berlin zu Brose Bamberg gekommen ist und im Herbst sein Länderspieldebüt gegeben hat. Roijakkers begründete seine Einschätzung mit statistischen Werten, denen zufolge Ogbe von 197 in der Bundesliga eingesetzten Akteuren an 194. Stelle rangiere; er erklärte sie mit Trainingseindrücken: "Er hat keine Lust, keine Körperspannung."

In Berlin gilt Ogbe schlimmstenfalls als zu sanftmütig fürs harte Profi-Geschäft - negativ aufgefallen ist er nie

Hierzulande ist selten ein Sportler von seinem Coach öffentlich derart bloßgestellt worden, in der Basketball-Szene hat das umgehend zu einer Debatte über den Umgang mit Spielern geführt - und Roijakkers selbst in die Kritik gebracht. Während seiner Berliner Zeit ist Ogbe ja nie negativ aufgefallen, in der Hauptstadt gilt er als einer der liebsten und freundlichsten Menschen überhaupt, schlimmstenfalls als zu sanftmütig fürs harte Profi-Geschäft. Nicht nur in Berlin vermuten sie, dass Roijakkers nach bislang eher mäßigen Bundesliga-Auftritten des früheren Serienmeisters unter Druck stand und diesen auf den Untergebenen entlud, von dem er am wenigsten Widerstand erwartete.

Was immer er mit seiner Kritik bezweckt haben mag - der Erfolg in Ulm gibt ihm zumindest kurzfristig Recht. Es war der erste Sieg der Brose-Basketballer nach zuletzt drei Niederlagen, vor allem war es der erste gegen ein Top-Ten-Team der Tabelle. Zuvor hatten sie bloß gegen Klubs aus niederen Regionen gewonnen, Aufsteiger Chemnitz (derzeit 16.), Gießen (17.), Würzburg (14.) und Bonn (13.). Mit 10:12 Punkten steht der erfolgsgewohnte Klub nun wieder auf einem Playoff-Platz, direkt hinter den auf Rang sieben notierten Vorjahres-Halbfinalisten aus Ulm (12:8).

Der wie Ogbe im Sommer nach Franken gezogene Roijakkers war bereits auf seiner vorherigen Station in Göttingen bekannt für mitunter schonungslose Kritik, allerdings auch dafür, nicht nachtragend zu sein. Das erfuhr auch Ogbe, der sich gegen Ulm zum ersten Mal in dieser Saison in der Startformation wiederfand. "Ich wäre ja ein blöder Coach, wenn ich ihm heute keine Chance gäbe", erklärte Roijakkers beim übertragenden Sender Magentasport. Gerade gegen Ulm hatte der Guard in zwei Testspielen sowie einer Pokalpartie zu Saisonbeginn ja jeweils überzeugt.

Gegen Ulm spielt Ogbe am zweitlängsten von allen Bambergern und erzielt die zweitmeisten Punkte

Die Partie am Mittwoch verlief dann wie nach einem Hollywood-Drehbuch: Der geschmähte Ogbe erzielte gleich den ersten Korb, am Ende sicherte er in der Abwehr zweimal den Ball und setzte bei den Gegenangriffen mit Freiwürfen die Schlusspunkte, die den Sieg besiegelten. "Ein Kompliment geht an meine deutschen Spieler Sengfelder, Lockhart, Ogbe", lobte Roijakkers diesmal: "Sie haben in der Schlussphase einen starken Job abgeliefert."

Ogbe spielte dabei am zweitlängsten von allen Bambergern (26:31 Minuten), er erzielte die zweitmeisten Punkte (zwölf). Zur Kritik des Coaches wollte er "eigentlich nicht viel sagen", sagte er nachher bei Magentasport, nur so viel: "Ich komme jeden Tag ins Training und gebe alles. Ich versuche jeden Tag, besser zu werden." Er sei selbst nicht hundertprozentig zufrieden mit der Situation. Abgesehen davon: "Wie die deutsche Basketball-Community hinter mir stand, fand ich sehr cool", gab er zu. Die ganzen Nachrichten, die er seit Sonntag bekommen habe, habe er alle gelesen: "Dafür geht der Dank raus."

Roijakkers zeigte sich im Übrigen nicht überrascht von Ogbes sportlicher Reaktion auf dem Parkett. "Er ist nach dem Spiel am Sonntag gleich in die Halle gegangen und hat allein trainiert", erzählte er am Mittwoch, "das sagt viel darüber aus, wie er als Person ist." Er freue sich jedenfalls für Ogbe, versicherte der Coach.

Wie lang die Freude anhält, wird man sehen. Bereits am Freitagabend müssen die Bamberger erneut antreten, beim sieglosen Tabellenletzten Rasta Vechta. Eine Niederlage wird da kaum verziehen.