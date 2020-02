Obwohl in Kawhi Leonard der herausragende Spieler der letztjährigen Meistermannschaft gegangen ist, hält sich NBA-Meister Toronto in der Spitzengruppe.

Die NBA-Sommerpause war eine nervenaufreibende Angelegenheit für all jene, die gerne auf den Ausgang von Sportereignissen tippen. Mehr als ein Drittel der Stammspieler wechselte den Klub, weshalb sich bei den Buchmachern in Las Vegas die Wettquoten für die nordamerikanische Basketball-Profiliga verhielten wie der Wechselkurs der Kryptowährung Bitcoin. Die Quote für einen Titelgewinn der New York Knicks etwa lag Mitte Mai bei 16:1, als sie Chancen auf den Nachwuchsspieler Zion Williamson bei der Talentbörse und die Verpflichtung von Kevin Durant hatten. Als nichts daraus wurde, fiel sie auf 1000:1 - die allgemein anerkannte Quote für Chancenlosigkeit.

Um den Titelverteidiger Toronto Raptors war es erst mal ruhig. Bei dem kanadischen Klub, der die Finalserie gegen die Golden State Warriors gewonnen hatte, drehte sich die einzige Frage darum, ob dessen prägender Akteur seinen Vertrag verlängern würde. Kawhi Leonard jedoch wechselte im Juli zu den Los Angeles Clippers, weshalb es mucksmäuschenstill wurde um die Raptors, die keinen namhaften Ersatz verpflichteten. Bei den Buchmachern sortierten sie sich mit einer Quote von 55:1 auf Platz 14 ein: Playoff-Kandidat, keinesfalls mehr.

Torontos Trainer Nick Nurse ist bekannt dafür, Talente zu fördern. Das zahlt sich nun aus.

Am Montagabend haben die Raptors nun 137:126 gegen die Minnesota Timberwolves gewonnen. Es war schon ihr 15. Erfolg nacheinander, die Raptors haben aktuell die viertbeste Bilanz der NBA mit 40:14 Siegen. Und nicht nur die Buchmacher fragen sich: Haben wir da was übersehen?

"Es hieß immer, dass sie nur wegen Kawhi den Titel gewonnen haben - so einfach ist das aber nicht", sagt Kenny Atkinson. Der Trainer der Brooklyn Nets hat in dieser Saison bereits dreimal gegen die Raptors verloren, zuletzt 118:119 am vergangenen Samstag. Am Mittwoch kommt es zum vierten und letzten Duell der beiden Teams in der Hauptrunde. "Sie haben vorige Saison gezeigt, dass sie als Team gewinnen können. Diesen Weg führen sie nun fort, und sie haben einen Haufen junge Leute, die perfekt in das System von Nick passen", sagt Atkinson.

Nick, das ist Nick Nurse, der vor seinem Amtsantritt als Assistenztrainer der Raptors im Jahr 2013 bei solch erlesenen Teams wie den Birmingham Bullets in Großbritannien und Telindus Oostende in Belgien gearbeitet hatte, aber auch sechs Spielzeiten in der amerikanischen Nachwuchsliga bei Iowa Energy und den Rio Grande Valley Vipers. Es ist nicht unbemerkt geblieben, dass in dieser Zeit insgesamt 23 seiner Akteure den Sprung in die NBA geschafft haben. Nurse, seit vergangener Saison Cheftrainer in Toronto, ist bekannt dafür, junge Spieler geduldig zu fördern und unnachgiebig zu fordern, bis sie bereit sind für die große Bühne. Was das bringt, ist nun bei den Raptors zu sehen.

Sie haben noch immer einen der besten Aufbauspieler der Liga; Kyle Lowry schaffte beim Sieg gegen die Timberwolves 27 Punkte und elf Vorlagen. Sie haben die erfahrenen Korbwächter Marc Gasol, 35 Jahre, und Serge Ibaka, 30, die derzeit verletzt sind. Im Kader gibt es freilich noch Pascal Siakam, 25, bereits in der vergangenen Saison der "Most Improved Player" der NBA, der Spieler mit dem größten Leistungssprung; er wird seitdem scheinbar jeden Tag noch besser. Und es gibt den Rollenspieler Fred VanVleet, 25, den bei der Talentbörse 2016 keiner haben wollte und der seit seiner Leistung in der Finalserie der Liebling der Massen in Toronto ist.

Ansonsten noch dabei: OG Anunoby, 22, Terence Davis, 22, Matt Thomas, 25, Norman Powell, 26, Rondae Hollis-Jefferson, 25, Stanley Johnson, 23 - Spieler, die vor dieser Saison nur Leute kannten, die hauptberuflich auf den Ausgang von Sportereignissen tippen. Sie alle blühen unter Nurse auf, es sind hungrige Jungspunde, die sich nicht zu schade sind für die Knochenarbeit in der Abwehr. Genau dieses Nurse-System war gegen die Timberwolves zu sehen.

Der NBA-Basketball hat sich drastisch verändert in den vergangenen Jahren, wie eine Grafik des Sport-Analytikers Kirk Goldsberry verdeutlicht, die kürzlich auf sozialen Netzwerken verbreitet wurde und sich zusammenfassen lässt mit: Dreier und Dunkings. Trainer versuchen, entweder möglichst nahe an den Korb zu gelangen oder einen Scharfschützen freizuspielen. Der einzige Gegentrend bislang: laufen. Das tut niemand gern, schon gar nicht in der Verteidigung, doch die Raptors agieren wie ein Bienenschwarm und erzwingen so die zweitschlechteste Trefferquote der Gegner von jenseits der Drei-Punkte-Linie - 33,8 Prozent. Wohlgemerkt ohne Leonard, einen der besten Flügel-Verteidiger der Liga.

Die Raptors haben nun also 15 Partien nacheinander gewonnen und sind auf Platz zwei der Eastern Conference vorgerückt, der Ostgruppe der NBA, hinter die Milwaukee Bucks. Man muss aber erwähnen, dass elf Teams, gegen die die Raptors während ihrer Erfolgsserie gespielt haben, derzeit mehr Niederlagen als Siege aufweisen. Der Gegner mit den meisten Siegen: die Philadelphia 76ers mit der fünftbesten Bilanz im Osten der NBA (33:21). Abgesehen von den 76ers, den Indiana Pacers (Sechster, 31:23 Siege und den Nets (Siebter, 24:28) war freilich kein Klub dabei, auf den die Raptors im Frühling in den Playoffs treffen könnten.

Die Raptors genießen ihren Erfolg derzeit, es war auch am Ende der Wechselperiode am vorigen Donnerstag erstaunlich ruhig um sie. "Jetzt schauen wir mal, wie lange die Serie hält - und dann schauen wir, was in den Playoffs passiert", sagte VanVleet nach dem Sieg gegen die Timberwolves. Das denken sich auch die Buchmacher in Las Vegas. Sie haben die Quote für eine Titelverteidigung auf 25:1 korrigiert. Platz elf, also noch immer: Playoff-Teilnehmer, aber kein Favorit.