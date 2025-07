Der 28 Jahre alte Nationalspieler der letztjährigen Olympia-Überraschung Südsudan war vergangene Saison nach sechs Jahren in NBA und G-League nach Europa gewechselt, zu Maccabi Tel Aviv und im zweiten Halbjahr zum damaligen Euroleague-Champion Panathinaikos Athen.

„Wenyen ist ein Spieler, der sein Spiel in den vergangenen Jahren von Saison zu Saison verbessert hat. Das war bei der Weltmeisterschaft in Manila und auch bei den Olympischen Spielen in Paris zu sehen, ebenso bei Maccabi und Panathinaikos“, sagte Sportchef Dragan Tarlac laut einer FCB-Mitteilung.