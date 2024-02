Die deutschen Basketballer haben das erste Spiel nach dem WM-Titel von Manila gewonnen. Auch ohne nahezu alle Weltmeister setzte sich das Team von Bundestrainer Gordon Herbert am Donnerstagabend in Ludwigsburg gegen Montenegro klar mit 85:61 (47:30) durch und feierte einen erfolgreichen Start in die EM-Qualifikation. Die Weltmeister verfolgten die Partie bis auf David Krämer aus der Ferne. Die NBA-Profis um Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder sind in den USA gefordert, die Euroleague-Spieler wie Bayerns Andreas Obst bekamen von Bundestrainer Gordon Herbert mit Blick auf die Olympischen Spiele in Paris im Sommer eine Verschnaufpause.

Am Donnerstag glänzte vor allem Oscar da Silva, der in Barcelona angestellt ist, mit 19 Punkten. Am Sonntag geht es für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes in Bulgarien weiter. Die Bulgaren verloren ihr erstes Spiel in Schweden mit 70:84. Die ersten drei Teams qualifizieren sich für die Europameisterschaft in Finnland, Lettland, Polen und Zypern im kommenden Jahr.