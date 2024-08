Der neue Glasboden in der Halle ist schon verlegt, einige Schönheitsarbeiten sind noch zu erledigen. Johannes Voigtmann geht trotzdem außen herum, er traut dem filigranen Untergrund offenbar noch nicht ganz. Der Basketball-Weltmeister, 31 Jahre alt, 2,11 Meter groß, ist vom italienischen Meister Olimpia Mailand zum deutschen Meister und Pokalsieger FC Bayern München gewechselt und im Klub schon recht gut angekommen: Er erscheint in seiner neuen Arbeitskleidung, dem tiefroten Bayern-Trikot für die kommende Spielzeit, die in vier Wochen mit einem Heimspiel gegen die Niners Chemnitz beginnt. Genug Zeit, um mit dem Center über die neue Saison, seine Ziele in München und die Zukunft in der Nationalmannschaft zu reden.