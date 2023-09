Kommentar von Sebastian Winter

Wenn an diesem Mittwoch die Basketball-Bundesliga (BBL) mit dem Spiel des deutschen Meisters Ulm gegen Chemnitz in ihre 58. Saison startet, dann wird es gleich mehrere Premieren geben: einen neuen Play-off-Modus, in dem es wie in der NBA oder in der Deutschen Eishockey-Liga noch sechs Direkttickets für das Viertelfinale gibt - die Siebt- bis Zehntplatzierten kämpfen in einer Extrarunde um die restlichen beiden Plätze; zudem im Streamingdienst Dyn einen neuen Medienpartner; und einen LED-Glasboden, den sich Bayern München für sein Auftaktspiel am Freitag gegen den Mitteldeutschen BC in seine renovierte Halle bauen ließ.