Die Basketballer des FC Bayern München verpflichten den US-Amerikaner Deshaun Thomas für die kommende Saison. Sie dürfen sich auf einen Flügelspieler freuen, der bei den Topklubs Europas in der Euroleague spielte - und der auch in der Defense überzeugt.

Von Sebastian Winter

Als Familienmensch mit Herz - so präsentiert sich Deshaun Thomas in den sozialen Medien, gerne auch inmitten seiner drei Söhne, von denen einer erst drei Monate alt ist. Die Basketballer des FC Bayern München haben den US-Amerikaner nun für die kommende Saison verpflichtet. Und sie dürfen sich auf einen Flügelspieler freuen, dem nicht nur seine Liebsten wichtig sind, sondern der auch über extrem viel Erfahrung verfügt. Thomas, 29, aufgewachsen in Fort Wayne, Indiana, wo er schon in der Grundschule mit Basketball in Berührung kam, weist immerhin 161 Einsätze in der Euroleague auf, was in München nur die Center Leon Radosevic (231) und Othello Hunter (216) überbieten können.

Der Weltenbummler Thomas hat in den vergangenen knapp zehn Jahren meist für die absoluten Spitzenklubs ihres Landes gespielt. 2013 war der US-Forward, der auf den Positionen drei und vier spielt, beim NBA-Draft von San Antonio ausgewählt worden. Für die Spurs spielte er dann in der Summer League, debütierte aber als Profi in Frankreich beim damaligen Euroleague-Klub Nanterre, mit dem er gleich den französischen Pokal gewann. Die Saison darauf stand Thomas beim FC Barcelona unter Vertrag, um es im Sommer danach noch einmal bei den Spurs zu versuchen - mit mäßigem Erfolg: Nach einem Kurzvertrag kam er nicht über das D-League-Farmteam in Austin hinaus. Anadolu Efes Istanbul, Maccabi Tel Aviv und Panathinaikos Athen, wo er durchschnittlich 15,1 Punkte erzielte, waren seine nächsten Stationen. Thomas' Zwischenbilanz nach 161 Euroleague-Spielen kann sich sehen lassen: durchschnittlich 10,0 Punkte, 3,1 Rebounds und eine Feldquote von rund 47 Prozent.

"Ich kann scoren, doch ich kämpfe ebenso hart um den Rebound und in der Defense", sagt Thomas

Nach einem Jahr in Japan bei Alvark Tokio kehrt Thomas, 2,01 Meter groß, 104 Kilogramm schwer, nun zurück nach Europa und geht in München in seine siebte Euroleague-Spielzeit. "Die letzte Saison in Japan war ein Abenteuer, aber ich hatte danach schnell die Euroleague wieder in meinem Kopf, sie war für mich ein Muss", sagt Thomas, der zurzeit noch mit seiner Familie in Columbus, Ohio, wohnt: "München ist jetzt eine sehr gute Möglichkeit für mich. Denn sie waren zuletzt nur einen Wurf vom Final Four entfernt."

Über sich selbst sagt Thomas, er sei ein harter Arbeiter, mit einem Faible für guten Zusammenhalt: "Ich kann scoren, doch ich kämpfe ebenso hart um den Rebound und in der Defense.". FC-Bayern-Coach Andrea Trinchieri, der ein großer Verfechter der Abwehrarbeit ist, werden diese Sätze süß in den Ohren klingen.