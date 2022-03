Von Ralf Tögel

Die Basketballer von s.Oliver Würzburg haben auch die zweite Partie innerhalb von zwei Wochen gegen ratiopharm Ulm verloren und stecken weiter tief im Abstiegskampf. Wie schon vor der WM-Qualifikationspause beim 86:92 im Nachholspiel in Ulm waren die Würzburger nah dran, letztlich verhinderten aber eine schwache Dreierquote und eine nicht viel bessere Abwehrleistung, vor allem im letzten Viertel, beim 76:88 ein besseres Ergebnis. Flügelspieler Desi Rodriguez war wie im ersten Vergleich, als er mit 41 Punkten einen Ligabestwert aufstellte, erneut mit 20 Zählern bester Würzburger, der US-Amerikaner wurde aber vor allem in der zweiten Spielhälfte von den Gästen wirkungsvoll verteidigt und sammelte nach der Halbzeitpause nur noch zwei Punkte.

Neben Rodriguez punkteten Charles Callison und Filip Stanic mit jeweils 17 Punkten noch zweistellig, dabei zeigte sich Spielmacher Callison aus der Distanz besonders treffsicher - er blieb bei drei Dreierwürfen fehlerlos. Was man im Übrigen für seine Teamkollegen nicht behaupten konnte, außer den Distanzwürfen des US-Amerikaners traf kein weiterer Teamkollege bei neun Versuchen ins Ziel.

Würzburg bleibt als Tabellen-16. vor den punktgleichen Oldenburgern nur knapp vor den beiden Abstiegsrängen. Trainer Sasa Filipovski, der Ende Dezember den glücklosen Dennis Wucherer ersetzte, beklagte neben der Defensive und den vielen Fehlwürfen aus der Distanz "einige schwierige Ballverluste, die zu Ulmer Fastbreaks geführt haben". Zudem hätten in dem Uruguayer Nano Parodi und dem Australier Craig Moller, die beide nach Einsätzen für ihre Nationalteams geschont wurden, zwei wichtige Akteure gefehlt. Weiter geht es für sein Team mit zwei Auswärtsspielen, am kommenden Samstag gastiert Würzburg bei den Merlins Crailsheim, bereits am Mittwoch folgt die Nachholpartie in Frankfurt.