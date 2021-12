Die Bundesliga-Basketballerinnen des TSV Wasserburg haben das Jahr 2021 mit einer Niederlage beendet. Nach missglücktem Start verloren sie in Osnabrück 66:78 (23:45). Die Wasserburgerinnen traten lediglich zu siebt an - sie mussten auf Sophie Perner und Haliegh Reinoehl verzichten, zudem hatten sie noch keine Nachverpflichtung für Shonte Hailes vorgenommen. Das erste Viertel ging mit 33:10 deutlich an Osnabrück. Danach steigerte sich der TSV, doch im letzten Viertel fehlte den sieben Wasserburgerinnen die Kraft, um den deutlichen Rückstand aus dem ersten Viertel aufzuholen. Beste Werferinnen beim TSV waren Ana Vojtulek (21 Punkte) und Mikayla Williams (16), die beide zusätzlich auf sieben Rebounds kamen. "Wir haben viel zu lange gebraucht, um ins Spiel zu finden, das hat Osnabrück schamlos ausgenutzt", meinte ihr Trainer Rüdiger Wichote. "Nun gilt es, vor allem das erste Viertel schnell aus den Köpfen zu streichen, denn bereits am Sonntag geht es für uns weiter." Dann steht um 16 Uhr das Heimspiel gegen die Eisvögel Freiburg, den Tabellenzweiten, an. Eine Niederlage mussten auch die Angels Nördlingen hinnehmen. Sie verloren zu Hause 60:64 (36:37) gegen Herne. Nördlingens Trainer Ajtony Imreh zeigte sich laut Klubmitteilung "sauer" - sein Team hatte wichtige Punkte im Kampf um die Playoff-Plätze abgegeben. Beste Werferinnen der Angels waren Sami Hill (15) und Anissa Pounds (14).