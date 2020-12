Die Bundesliga-Basketballerinnen des TSV 1880 Wasserburg haben gegen die Halle Lions deutlich mit 76:56 gewonnen. Damit bleibt das Team von Trainerin Sidney Parsons ungeschlagen auf dem zweiten Tabellenplatz mit zwei Punkten und zwei Spielen weniger als Keltern. "Wir waren heute von der ersten Minute an da und haben Halle gezeigt, dass es heute hier nichts zu holen gibt", sagte Parsons. Ihre Spielerinnen führten nach dem ersten Viertel klar mit 24:10 und legten bis zur Halbzeit auf 46:22 nach. Halle kam besser in die Partie, wurde Wasserburg jedoch nie wirklich gefährlich. Beste Werferinnen des TSV waren Leonie Fiebich (16 Punkte) und Kelly Moten (14). Am 23. Dezemberg (15 Uhr) steht erneut ein Heimspiel an - gegen die XCYDE Angels Nördlingen. Diese konnten ebenfalls gewinnen, mit 55:53 bei ihrem dritten Heimsieg in Serie gegen den BC Marburg. Beste Werferin war Centerin Tori Waldner mit 16 Punkten.