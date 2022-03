Mit einer 86:94-Niederlage in Hannover beenden Wasserburgs Basketballerinnen die Saison - und verabschieden sich offiziell aus der ersten Liga. Laut einer Pressemitteilung des Klubs vom Sonntag habe die Liga die Idee verworfen, die Zahl ihrer Teams zu erhöhen - ein Plan, an dem sich Rekordmeister Wasserburg nie beteiligt habe. Nun gelte es auszuloten, ob es zumindest möglich sei, ein Team "aus ganz überwiegend ortsansässigen Athletinnen" in der zweiten Liga an den Start zu bringen. Es sei ein "trauriger Tag", sagte Abteilungsleiterin Paula Zaschka.