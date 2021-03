Die Bundesliga-Basketballerinnen des TSV Wasserburg haben in ihrem letzten Spiel der Hauptrunde einen Sieg eingefahren. Mit 64:61 (36:34) Punkten gewannen sie das bayerische Derby gegen die Angels Nördlingen - dank Kelly Moten, die am Ende ein Double-Double von 23 Punkten und 21 Rebounds auf dem Konto hatte. Sie glich im Alleingang zum 61:61 aus und erzielte die spielentscheidenden Punkte von der Freiwurflinie zum 64:61.

Wasserburg steht damit im Moment auf Platz zwei im Kampf um die Playoff-Plätze. Der Herner TC könnte noch am TSV vorbeiziehen, wenn er seine verbleibenden zwei Spiele gewinnen sollte. Eines davon findet gegen die Angels statt, für die auch noch zwei Partien ausstehen; sie müssen eine gewinnen, um an den Playoffs teilzunehmen. Für die Wasserburgerinnen steht am Wochenende nun das Pokal-Top-4 an, im Halbfinale treffen sie am Samstag (18 Uhr) auf Keltern. Das andere Halbfinale bestreiten Heidelberg und Osnabrück, das Finale findet am Sonntag statt.