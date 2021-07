Wasserburgs Erstliga-Basketballerinnen haben Aufbauspielerin Levke Brodersen verpflichtet. Die 26-Jährige startete ihre Basketballkarriere bei ihrem Heimatverein in Wyk auf Föhr, wechselte danach zum SC Rist Wedel und 2010 zu den Saarlouis Royals, mit denen sie in der ersten Liga spielte. Mit den Sheffield Hatters gewann sie später den WBBL-Cup, zuletzt spielte sie in Nördlingen. Im Februar 2016 gab Brodersen ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft. Laut Wasserburgs Trainer Rüdiger Wichote soll sie "die Lücke auf der Aufbauposition schließen".