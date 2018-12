17. Dezember 2018, 18:49 Uhr Basketball Vorgeschmack auf den Sommer

München und Berlin deuten im höchst unterhaltsamen Spitzenspiel schon mal an, zu was sie noch fähig sein könnten.

Von Joachim Mölter

Die Rivalität der Basketballer von Bayern München und Alba Berlin ist reich an bissigen Wortgefechten, weshalb es bemerkenswert war, wie einig sich beide Seiten an diesem Sonntag waren. Jedenfalls formulierten sie die gleiche Meinung überstimmend, ja fast sogar einstimmig. "Wir haben heute nicht unser allerbestes Spiel gespielt, aber die Bayern wahrscheinlich auch nicht", resümierte Berlins Geschäftsführer Marco Baldi, und wenige Augenblicke später echote Münchens Spielmacher Maodo Lo am anderen Ende der Halle: "Alba hat nicht das beste Spiel gespielt heute, wir aber auch nicht."

Dafür, dass beide Teams nicht ihre beste Leistung zeigten, hatte ihr Vergleich freilich höchsten Unterhaltungswert, wie Uli Hoeneß bescheinigte, der prominenteste Zuschauer. "Das war ein Super-Spiel, von beiden Seiten, eine riesige Werbung für Basketball", fand der Präsident des FC Bayern, nachdem er eine Menge angestaute Luft aus den aufgeblasenen Backen abgelassen hatte - puuuuh! 83:81 (45:43) hatten seine Münchner das Spitzenspiel der Bundesliga gewonnen, das viel versprochen hatte und nichts schuldig geblieben war. Es gab sehenswerte Spielzüge hüben wie drüben, spektakuläre Dunks da und nicht minder spektakuläre Blocks dort. Und obwohl die Münchner zwischenzeitlich mal zwölf Punkte vorne waren (65:53/ 29. Minute), blieb es spannend bis zum letzten Wurf: Erst als Albas Kapitän Niels Giffey den Ball aus weiter Entfernung an den Ring gesetzt hatte, hatten die Gastgeber den Sieg sicher und mit nun 22:0 Punkten ihren ärgsten Verfolger (16:4) auf Abstand gehalten. "Das war wichtig", sagte Hoeneß, "weil wir ein bisschen Vorsprung brauchen. Wir werden vielleicht auch mal ein Spiel verlieren, womit keiner rechnet, dann ist es gut, wenn man etwas Luft hat."

Die FC-Bayern-Basketballer brauchen tatsächlich einen langen Atem, denn sie werden gerade durch die Doppelbelastung mit Euroleague und Bundesliga strapaziert: Am Mittwoch treten sie im internationalen Wettbewerb bei Olimpia Mailand an, am Freitag erwarten sie den Euroleague-Titelverteidiger Real Madrid, am Sonntag schaut erneut Alba Berlin vorbei, dann zum Viertelfinale im nationalen Pokal. Schon wieder Tabellenerster gegen Zweiten, schon wieder Meister und Pokalsieger gegen den jeweils unterlegenen Finalgegner - mehr Gipfeltreffen in so kurzer Zeit geht kaum im deutschen Basketball.

"Alles, was jetzt passiert, ist nur eine Momentaufnahme", sagt Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic, "ich glaube, dass das richtige Kräftemessen erst in den Playoffs stattfindet." Auch in dieser Hinsicht stimmt er fast zu einhundert Prozent mit seinem Berliner Kollegen Baldi überein. Für den war die Partie ebenfalls bloß ein Vorgeschmack auf den kommenden Sommer. "Wir sind da, wir sind auf Augenhöhe", fand Baldi nach der knappen Niederlage, "aber es wird darauf ankommen, wie sich die Mannschaften im Lauf der Saison weiterentwickeln. Die Bayern spielen jetzt noch 50 Mal, wir spielen noch 40 Mal - da kann noch viel passieren."

Mit Verletzungen hatten beide Klubs schon zu kämpfen in der noch jungen Saison. Den Münchnern fehlen derzeit zwei großgewachsene Profis, der 2,06-Meter-Mann Milan Macvan (Kreuzbandriss) womöglich für den Rest der Saison, sein 2,05-Meter-Kollege Devin Booker (Operation am Sprunggelenk) zumindest für sechs Wochen. Eine Nachverpflichtung sei aktuell kein Thema, versichern Münchens Führungskräfte übereinstimmend. "Man muss an seine Leute glauben", findet Pesic, und Hoeneß weist darauf hin, dass im Kader ja noch unterbeschäftigte Akteure auf Einsätze warten wie der Guard Braydon Hobbs oder der Flügelspieler Robin Amaize. Beide kämen auch gerade recht zur Entlastung der Stammspieler Stefan Jovic und Vladimir Lucic, denen Pesic am Sonntag bescheinigte: "Sie haben alles gegeben, aber sie waren platt."

Wer momentan vor Spielfreude sprüht bei den Münchnern ist hingegen der ehemalige NBA-Profi Derrick Williams. Der amerikanische Flügelspieler, einst bei den Cleveland Cavaliers an der Seite von Edelspieler LeBron James aktiv, erzielte am Sonntag 26 Punkte, davon 14 allein im dritten Viertel, in dem er seinem Team half, sich binnen fünf Minuten abzusetzen von 51:50 auf den erwähnten Zwölf-Zähler-Vorsprung (65:53). Der 27-Jährige war von den Berlinern kaum zu stoppen. "Individuell haben die Bayern schon ein extrem starkes Team, keine Frage", erkannte Marco Baldi an: "Wir werden da nur durch mannschaftliche Geschlossenheit bestehen können."

An der hapere es im Augenblick, gab der Alba-Manager zu: "Uns fehlt im Moment etwas der Rhythmus, den wir schon mal hatten in dieser Saison." Zwei Spieler kommen gerade von Verletzungen zurück, einer folgt demnächst, ein weiterer muss erst integriert werden, der Kameruner Landry Nnoko. Den hat der Klub jüngst unter Vertrag genommen. "Unser Sportdirektor hat ihn seit drei Jahren auf dem Zettel, jetzt gab's die Chance, da haben wir ihn geholt", sagte Baldi und fügte hinzu: "Er gibt uns etwas, was wir noch nicht hatten in unserem Spiel. Mit seinen langen Armen und seiner Beweglichkeit ist er sehr dominant in der Zone." In der G-League, der US-Liga unterhalb der NBA, ist der 2,08-Meter-Mann in der vorigen Saison als bester Verteidiger ausgezeichnet worden. Auch Nnoko schürte bei seinem Debüt die Vorfreude auf die Playoffs im nächsten Sommer. Gegen den FC Bayern gelangen dem 24-Jährigen auf Anhieb zwölf Punkte und dreizehn Rebounds.