27. März 2019, 18:47 Uhr Basketball Vorgeprescht

Bundesligist Brose Bamberg verkündet eine Geldstrafe, bevor es die Liga tun kann. Die irritierende Aktion passt in die jüngere Historie eines Klubs.

Von Joachim Mölter

Wenn sich jemand etwas zuschulden hat kommen lassen und dafür vor Gericht gestellt wird, gibt in aller Regel der Richter das Urteil bekannt, nicht der Angeklagte. Im Sport ist es für gewöhnlich genauso, aber nicht immer. Dass zum Beispiel die Basketball-Bundesliga (BBL) den neunmaligen deutschen Meister Brose Bamberg zu einer Geldstrafe in Höhe von 40 000 Euro verdonnerte, hat am Dienstagabend der Klub verkündet. "Wegen falscher Angaben über eingegangene Verpflichtungen und versäumter Informationen über die Finanzlage durch den ehemaligen Geschäftsführer Rolf Beyer gegenüber dem Aufsichtsrat und der Basketball Bundesliga, hat Letztere gegen die Bamberger Basketballer GmbH eine Geldstrafe verhängt", hieß es in der Medienmitteilung.

In der BBL-Zentrale in Köln war man über den Bruch mit den Gepflogenheiten nicht gerade erfreut; die Verantwortlichen dort wollten die Öffentlichkeit ursprünglich mit einer gemeinsamen Erklärung informieren. Aber die war dann ja nicht mehr möglich. Warum die Bamberger mit ihrem Schreiben vorgeprescht sind, wollte Klubsprecher Thorsten Vogt auf Anfrage nicht erklären: "Von unserer Seite aus wird es dazu nichts mehr geben."

Nach allem, was sich in den vergangenen Monaten beim einstigen Serienmeister und aktuellen Pokalsieger ereignet hat, drängt sich der Eindruck auf, dass da jemand gegen den einstigen Geschäftsführer nachkarten will. Normalerweise werden in solchen Veröffentlichungen die Namen von Personen nämlich eher nicht genannt, und vermutlich hätte das auch die BBL nicht tun wollen. Aber in der Brose-Mitteilung taucht Rolf Beyer noch ein weiteres Mal auf, nämlich ganz am Ende: "Die Bamberger Basketballer GmbH beabsichtigt, Herrn Beyer in Regress zu nehmen." Die Unruhe wegen der Verkündung der Geldstrafe kommt zur Unzeit für den Klub - vor den Viertelfinalpartien der Profis gegen AEK Athen in der Champions League am Mittwoch dieser und nächster Woche sowie dem BBL-Spitzenspiel gegen Alba Berlin am Sonntag. Aber die Causa Beyer passt in die jüngere Historie der Bamberger Basketballer, in der die Trennungen von Führungskräften selten harmonisch verlaufen. Manager Wolfgang Heyder und Trainer Chris Fleming, die den Grundstein für die Meisterära gelegt hatten, wurden nach der verpassten Titelverteidigung 2014 geräuschvoll gefeuert; der Sportdirektor Daniele Baiesi ging 2017 sogar gerichtlich vor gegen das, was ihm Michael Stoschek, der Aufsichtsratschef der Bamberger Basketballer GmbH, nach dem Abschied nachgesagt hatte. Rolf Beyer hatte bereits im vorigen Sommer angekündigt, seinen Job Ende 2018 aufzugeben - vier Wochen vor Ablauf seines Vertrages wurde er dann fristlos entlassen. "Grund waren finanzielle Unregelmäßigkeiten", wie der Klub mitteilte; sogar von einer drohenden Insolvenz war die Rede. Vor der hätten aber Stoschek selbst sowie die namensgebende Brose-Gruppe (in der Stoschek der Gesellschafterversammlung vorsitzt)

den Klub bewahrt. Aufgrund der Medienberichte leitete die Staatsanwaltschaft Hof im Dezember ein Ermittlungsverfahren wegen des "Anfangsverdachts der Untreue" gegen Beyer ein, das sie aber bereits im Januar einstellte. "Insolvenzgefahr bestand aus Sicht des BBL-Gutachterausschusses nicht", sagt auch Jens Staudenmayer, der Kaufmännische und Sportliche Leiter der Liga.

Was er allerdings bestätigt, sind Verstöße gegen die allgemeinen Lizenzauflagen, die in die Amtszeit Beyers fallen. Die Liga verlangt von ihren 18 Klubs ja viermal im Jahr, ihre aktualisierte Finanzlage mitzuteilen; falls es dazwischen zu wesentlichen Änderungen der wirtschaftlichen Situation kommen sollte, müssen die Klubs das "unverzüglich und unaufgefordert" melden. Und aus Bamberg hatte das Ligabüro zuletzt offenbar unübersichtliche Unterlagen bekommen. Staudenmayer sagt jedenfalls, es habe "einiger Mühe bedurft, die aktuellen Zahlen aufzudröseln". Er versichert aber auch: "Daran haben die Verantwortlichen in Bamberg aktiv mitgewirkt."

Dieses aktive Mitwirken an der Aufklärung dürfte dazu beigetragen haben, dass das Strafmaß niedriger ausfiel als möglich. Zunächst waren 115 000 Euro angedroht, wie der Klub einräumt. Die Summe deutet auf mehrere Verstöße hin, für ein Vergehen sind maximal 50 000 Euro und/oder Punktabzug vorgesehen.