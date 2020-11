Von Joachim Mölter

Bevor die Basketball-Bundesliga (BBL) am Freitag ihren Betrieb wieder aufnimmt mit dem Auftaktspiel zwischen dem Vorjahresfinalisten Ludwigsburg und Göttingen, hat es schlechte Nachrichten gegeben. Crailsheims Chefcoach Tuomas Iisalo, 38, hat sich wegen eines Corona-Falls in seinem privaten Umkreis in Quarantäne begeben; die Begegnung mit Aufsteiger Chemnitz sei aber nicht in Gefahr, versicherte der Klub des Finnen. Die für Samstag geplanten Partien zwischen Bayreuth und Bonn sowie Gießen und dem Mitteldeutschen BC sind hingegen abgesagt und auf unbestimmte Termine verlegt worden, weil die gastgebenden Teams wegen positiver Befunde ganz oder zum größten Teil in Quarantäne geschickt worden sind von den zuständigen Gesundheitsämtern. "Man muss damit rechnen, dass nicht jede Partie zum angesetzten Zeitpunkt stattfindet", sagt Thorsten Leibenath, Sportdirektor von Ratiopharm Ulm, über den Spielbetrieb in Zeiten einer Pandemie.

Die BBL-Saison hat noch gar nicht angefangen, und man ahnt bereits, dass der Kalender kollabieren könnte unter der Last der Nachholtermine, die es schon jetzt unterzubringen gilt. Bei Alba Berlin zum Beispiel, dem deutschen Meister und Pokalsieger, war die Mannschaft bis Montag in Quarantäne wegen insgesamt sieben Corona-Fällen; in dieser Zeit sind drei Partien in der Euroleague ausgefallen, dem höchsten kontinentalen Wettbewerb, sowie drei Pokalspiele auf nationaler Ebene - die müssen alle nachgeholt werden. Wie sollen die Berliner das bewerkstelligen? Mit Spielern, die noch nicht alle wieder gesund sind, geschweige denn fit?

Detailansicht öffnen Endlich raus aus der Quarantäne: Kapitän Niels Giffey beim bis dato letzten Auftritt von Alba Berlin, Mitte Oktober bei ZSKA Moskau. (Foto: Nicholas Muller / Imago)

"Das große Thema der Saison wird Flexibilität sein müssen", hat der BBL-Geschäftsführer Stefan Holz den 18 Klubs mit auf den Weg gegeben. Beim Titelverteidiger Alba sieht die Flexibilität aktuell so aus, dass er am Donnerstag mit einer Mini-Mannschaft einen Kaltstart nach der Trainings- und Spielpause hinlegte, im Euroleague-Heimspiel gegen den FC Barcelona. Am Sonntag folgt der BBL-Auftakt gegen Frankfurt, am Dienstag wird das erste Pokalspiel nachgeholt, gegen Bonn, und zwei Tage später sollen sie schon wieder antreten, diesmal bei Olympiakos Piräus in der Euroleague. Da darf im Grunde gar nichts mehr dazwischenkommen.

"Es werden bald keine Termine mehr vorhanden sein, um die verlegten Spiele abzuhalten", hat der Italiener Ettore Messina, 61, in dieser Woche gemahnt. Der hochrespektierte Trainer des Euroleague-Klubs Armani Mailand hat in einem offenen Brief angeregt, "den europäischen Wettbewerb ruhen zu lassen und es den nationalen Ligen zu ermöglichen, ihre Saison in den nächsten vier Monaten zu beenden. Danach könnten dann hoffentlich alle internationalen Turniere rechtzeitig beendet werden, um sich auf Olympia vorzubereiten".

Der geplante 1. Spieltag MHP Ludwigsburg - BG Göttingen Fr., 20.30 Medi Bayreuth - Telekom Bonn Sa., 18.00 Gießen 49ers - Mitteldeutscher BC Sa., 18.00 Merlins Crailsheim - Niners Chemnitz Sa., 20.30 s. oliver Würzburg - ratiopharm Ulm Sa., 20.30 Alba Berlin - Frankfurt Skyliners So., 15.00 Hamburg Towers - Brose Bamberg So., 15.00 Löw. Braunschweig - EWE Oldenburg So., 15.00 FC Bayern München - Rasta Vechta So., 18.00

Die europäisch spielenden BBL-Klubs waren sich, bei aller Wertschätzung für Messina, einig in der Ablehnung dieses Vorschlags. "Die Aussetzung des internationalen Wettbewerbs würde für eine ganze Menge anderer Probleme sorgen", sagt Leibenath, dessen Ulmer im Eurocup unterwegs sind. Alba-Geschäftsführer Marco Baldi hält es für sinnvoller, "wenn man so etwas intern bespricht, sonst hat man jeden Tag eine neue Idee auf dem Markt". Und so ein "Wettbewerb der Ideen in der Öffentlichkeit" sorge nur für Unruhe. So sieht das auch sein Kollege Marko Pesic von Bayern München, dem stärksten nationalen Herausforderer: Mit dem offenen Brief habe Messina "eine Flanke aufgemacht, die erst intern diskutiert werden sollte". Pesic findet, dass man diese Debatte im Sommer hätte führen müssen, bevor die Ligen ihren Spielbetrieb aufnehmen. "Wir sind in einer Situation, in der es kein Zurück mehr gibt", sagt er. BBL-Chef Holz hat bereits neulich beim Start in die Pokalrunde erklärt: "Wir begeben uns jetzt mal auf die Reise, und dann sehen wir, wie weit wir kommen."

Die 18 Erstligisten sind jedenfalls bereit für eine vermutlich abenteuerliche Saison, alle sind willens, zumindest mal mit dem Spielen anzufangen, auch wenn wegen der Corona-Maßnahmen der Politik im November keine Zuschauer zugelassen werden und deswegen Einnahmen fehlen. "Drei oder vier Geisterspiele halten wir durch, also ungefähr bis Jahresende", hat Philipp Galewski gesagt, der Geschäftsführer der in der Champions League ebenfalls international beanspruchten Bamberger. "Eine komplette Saison ohne Zuschauer wird auch der FC Bayern nicht durchstehen können", gab selbst Marko Pesic zu.

Immerhin gab es in diesen Tagen auch gute Nachrichten: Nachdem alle 18 BBL-Klubs die Corona-Nothilfe des Bundes beantragt hatten, haben schon sechs die Zusage für den Zuschuss erhalten, maximal sind das 800 000 Euro. "Das ist gutes Geld, definitiv", findet Holz: "Es macht Mut." Zumindest dürfte es über den trüben November hinweghelfen.