Von Joachim Mölter, München

Man muss keine Partie der FC-Bayern-Basketballer sehen, um zu erfahren, ob sie gut oder schlecht gespielt, ob sie gewonnen oder verloren haben - es reicht, dem Trainer Andrea Trinchieri bei der obligatorischen Pressekonferenz danach zuzuhören: je glorreicher der Triumph, desto launiger seine Stimmung, desto blumiger seine Sprache, desto länger seine Ausführungen. Am Sonntagabend redete er genau 50 Sekunden, und daraus konnte man ableiten: Seine Mannschaft hatte verloren. Hoch. Sehr hoch. Sehr, sehr hoch.

Das 62:100 (30:52) im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den deutschen Meister und Pokalsieger Alba Berlin war nicht nur die höchste Niederlage der FC-Bayern-Basketballer in dieser Saison gewesen, der ersten unter Trinchieris Leitung; es war auch ihre höchste seit dem Bundesliga-Aufstieg vor zehn Jahren. "Diese Vorstellung war vollkommen inakzeptabel", sagte Trinchieri: "Wir könnten jetzt eine Menge Gründe vorbringen, aber keiner ist gut genug, um zu erklären, was wir heute gemacht haben."

Für Berlins Sportdirektor Himar Ojeda gab's dennoch einen plausiblen Grund für die Leistung der müde wirkenden Münchner: "Sie stecken halt mitten in den Playoffs der Euroleague." Vor dem nationalen Gipfeltreffen mit Alba hatten die Münchner die ersten beiden Viertelfinalspiele bei Olimpia Mailand bestritten und trotz hohem Kraftaufwand beide verloren; am Mittwochabend steht in heimischer Halle der dritte Vergleich der Best-of-five-Serie an. Dafür hatten sich die FC-Bayern-Profis ursprünglich Selbstvertrauen holen wollen, nun darf man gespannt sein, wie sie auf diese Niederlage reagieren.

Die ist in gewisser Weise ja sogar vernichtend gewesen: Von dem vor allem im internationalen Wettbewerb schwer erkämpften Ruf, dass die diesjährige Münchner Mannschaft niemals aufgibt und bereits verloren erscheinende Duelle selbst bei den stärksten Gegnern noch gewinnen kann, ist jedenfalls kaum noch etwas übrig nach diesem Auftritt. Am Sonntag gab sich der in aktueller Bestbesetzung angetretene FC Bayern München schon zur Pause auf, und das gegen ein Berliner Team, das den ewigen Rivalen gar nicht demütigen, sondern die Begegnung nur seriös zu Ende bringen wollte.

Alba kann jederzeit eine Fünf aus gebürtigen Berlinern aufbieten - ohne Niveauverlust

"Wir wollten das Spiel kontrollieren und keine Möglichkeit zulassen, dass uns hier noch irgendwie etwas wegrutscht", resümierte Alba-Kapitän Niels Giffey vor dem Mikrofon von Magentasport: "Wir hatten Spiele in diesem Jahr, wo genau das passiert ist." Insofern war eine der Vorgaben von Berlins Trainer Aito Garcia Reneses gewesen, diesmal durchgängig konzentriert zu bleiben. "Das haben wir bis kurz vor Ende des Spiels auch sehr gut gemacht", fand er. Weil seine Akteure aber doch wieder nachlässig geworden waren angesichts eines Vorsprungs von bis zu 42 Punkten (94:52/35.), wollte er nicht einmal vom besten Saisonspiel sprechen. "Am Ende war es ein guter Sieg", fand er.

Auch seine Akteure ordneten den Erfolg eher nüchtern ein. Die erste Halbzeit sei weitgehend umkämpft gewesen, fand Giffey, mit 15 Zählern erfolgreichster Berliner mit dem punktgleichen Ben Lammers: "Die zweite Halbzeit sah für mich so aus, als ob Bayerns Coach eine ,Season Decision' gemacht und sich auf das große Ganze der Saison konzentriert hätte."

In der Tat ließ Trinchieri nach der Pause vier seiner bislang besten Profis auf der Bank sitzen, um sie für das Spiel gegen Mailand am Mittwoch zu schonen. Dadurch offenbarte er freilich auch dem letzten Beobachter, dass sein Kader nicht für den nationalen Wettbewerb zusammengestellt ist. Im Gegensatz zur Euroleague ist in der Basketball-Bundesliga (BBL) der Einsatz ausländischer Profis ja begrenzt, auf maximal sechs. Die hiesigen Teams müssen also eine Mindestzahl von einheimischen Akteuren aufbieten, und auf diesen Stellen ist der FC Bayern schwach besetzt, wie am Sonntag nicht mehr zu kaschieren war.

Nachdem Kapitän Nihad Djedovic dauerverletzt ist, genügen aktuell nur Paul Zipser und Leon Radosevic gehobenen Ansprüchen. Die jüngeren Kollegen Jason George, Sasha Grant, Robin Amaize und David Krämer waren sichtlich überfordert. Die potenziellen Gegner der Münchner in den demnächst beginnenden BBL-Playoffs werden das sicher interessiert verfolgt haben. Im Gegensatz dazu könnte Alba jederzeit eine Fünf mit gebürtigen Berlinern aufbieten - mit Giffey, Maodo Lo, Tim Schneider, Jonas Mattisseck und Malte Delow -, bei der man kaum einen Niveauverlust befürchten muss.

Für den Doubleverteidiger Alba könnte es sich im Kampf um Pokal und Meisterschaft noch auszahlen, dass Trainer Aito seine jungen Leute ständig Erfahrung sammeln lässt. Für ihn war auch das Spitzenspiel nur ein weiterer Schritt in einem andauernden Lernprozess, weshalb er es auch dazu nutzte, die jüngste Verpflichtung des Klubs weiter zu integrieren, den 2,21 Meter großen Christ Koumadje aus dem Tschad.

Der Center verändert allein durch seine Präsenz - dank seines langen Körpers und seiner langen Arme - das gegnerische Wurfverhalten in Korbnähe. Er verändert allerdings auch das Spiel von Alba, weil er mit seinen langen Beinen und seiner großen Übersetzung nicht so schnell in Schwung kommt für die gewohnten, temporeichen Angriffe. Gegen den FC Bayern hatte er auch so schon ein paar gute Momente, aber wie seine ganze Mannschaft scheint auch er durchaus noch Luft nach oben zu haben.