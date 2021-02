Die deutschen Basketballer haben in der EM-Qualifikation die vierte Niederlage in Serie kassiert. Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl verlor am Samstag in Podgorica gegen Großbritannien mit 81:83 (45:47). Ohne zahlreiche Leistungsträger aus der NBA und von den Euroleague-Teams war Center Maik Zirbes mit 14 Punkten bester deutscher Werfer.

Für die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds sind die Partien sportlich bedeutungslos, weil Deutschland als Co-Gastgeber bereits für die Europameisterschaft 2022 gesetzt ist. Zum Abschluss der EM-Qualifikation trifft das deutsche Team am Montag auf Montenegro (20 Uhr/Magentasport).