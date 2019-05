30. Mai 2019, 18:34 Uhr Basketball Vechta rastet

Überraschender Basketball-Halbfinalist wartet auf die Bayern

Lange Zeit hielten sich die Basketballer von Rasta Vechta zurück, nach dem Halbfinaleinzug im Rennen um die Meisterschaft ist es damit vorbei. Dies sei "eine der größten Sensationen in der Geschichte der Basketball-Bundesliga", schreibt der Klub auf seiner Internetseite. 3:1 hatte er in der Viertelfinal-Serie gegen Pokalsieger Bamberg gewonnen. Vechtas Max DiLeo sagte, er habe nicht geglaubt, "dass so was möglich ist, aber wir haben es als Team geschafft. Das fühlt sich richtig gut an." Und Aufbauspieler Josh Young erklärte bei Magenta Sport, er sei schon jetzt aufgeregt: "Wir werden bereit sein." Die Serie ab Sonntag gegen Bayern München dürfte aber deutlich schwieriger werden.

Zu einem der besseren Basketball-Teams in der BBL wurde Rasta Vechta erst in dieser Saison. Die Mannschaft von Trainer Pedro Calles steigerte sich nach zwei deutlichen Niederlagen langsam, es folgten zehn Siege aus zwölf Partien, und nun der Erfolg gegen Bamberg - trotz verletzungsbedingter Schrumpfung des Teams auf sieben Spieler. "Vechta war nicht nur heute, sondern in der gesamten Serie das bessere Team. Mir bleibt nur noch, ihnen viel Glück im Halbfinale zu wünschen", sagte Bambergs Trainer Federico Perego. Vechtas Coach Valles erklärte: "Meine Jungs haben sich nach jedem Ball geworfen und gekämpft", nun brauchten sie eine Pause: "Wir müssen uns erholen."