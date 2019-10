Vechta (dpa/lni) - Basketball-Bundesligist Rasta Vechta muss weiter auf Robin Christen verzichten. Nachdem der Forward zuletzt bereits wegen einer Verletzung oberhalb des Kniegelenks ausfiel, musste er nun auch noch am Blinddarm operiert werden. Das teilte der Club am Dienstag mit. Wie lange der 28-Jährige ausfallen wird, ist derzeit noch ungewiss. Bislang konnte er wegen der Knieprobleme noch nicht wieder mit der Mannschaft trainieren und wird durch die Operation am Blinddarm nun noch einmal zurückgeworfen.