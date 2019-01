26. Januar 2019, 22:04 Uhr Basketball Unschlagbar hoch fünf

Die Golden State Warriors waren bereits das beste NBA-Team, als sie es wagten, den verletzten DeMarcus Cousins zu verpflichten. Das Wagnis scheint sich auszuzahlen - und der Liga edle Langeweile zu bescheren.

Von Raphael Weiss, Oakland/München

Mit einem lauten Krachen meldete sich DeMarcus Cousins zurück. Ziemlich genau ein Jahr war es her, dass seine Achillessehne auseinanderriss. Damals, am 26. Januar 2018, als der 2,11 Meter große Center 15 Sekunden vor Spielende einem verfehlten Freiwurf hinterher hechtete, aufkam und schreiend zu Boden fiel, trug er noch das Trikot der New Orleans Pelicans. Gemeinsam mit Anthony Davis bildete er zu dieser Zeit die "Twin Towers", das aufregendste Big-Man-Duo in der NBA. Als er am vergangenen Samstag, 51 Wochen später, zum Korb hochsteigt, springen die Verteidiger aus seiner Flugbahn. Niemand traut sich, sich diesem Koloss in den Weg zu stellen.

Mit einer Hand hämmert er den Ball durch den Ring und beendet damit nicht nur seine lange Leidenszeit, sondern auch die leise Hoffnung, dass die NBA in diesem Jahr spannend werden könnte. Mittlerweile trägt Cousins nicht mehr die Farben von New Orleans. Seine Mannschaftskameraden heißen nicht mehr Davis, Jrue Holiday und Rajon Rondo. Seine Mitspieler heißen nun Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson und Draymond Green. An seinem Körper trägt er das Trikot des amtierenden Champions, Golden State Warriors.

Seit vier Jahren dominiert das Team aus Oakland die NBA. Vier Finalteilnahmen, drei Titel, unzählige Rekorde. Als sich im Sommer die Teams neu aufstellten, gab es die Hoffnung, dass die Übermacht der Warriors gebrochen werden könnte. Einige Mannschaften schienen konkurrenzfähig zu sein. Die Houston Rockets konnten Chris Paul halten und hatten gerade mit Carmelo Anthony einen Star verpflichtet. Von den Boston Celtics erwartete man Großes, nachdem die junge Mannschaft 2018, trotz der Ausfälle ihrer zwei Stars, erst knapp in den Conference Finals gescheitert war. Und mit den Philadelphia 76ers, den Los Angeles Lakers und den Minnesota Timberwolves gab es drei weitere interessante Mannschaften. Mitten hinein in die Spekulationen schockte die Nachricht die NBA, dass Cousins, einer der besten Center der Welt, sich den Warriors anschließen würde. Fünf All-Stars in der Startaufstellung. Quintuple Towers.

Die meisten Spieler erreichten nach einem Achillessehnenriss nie mehr ihr altes Niveau

Dann begann die Saison, und die Hoffnung auf eine spannende Liga flammte erneut auf. Die Warriors taten sich schwer, stritten sich auf dem Feld und verloren ungewöhnlich oft, zwölfmal allein zwischen November und Dezember. Und auch die Genesung von Cousins dauerte länger, als viele vermutet hatten. Schon mehrten sich die Stimmen, die Warriors hätten sich mit Cousins verzockt: dass ihnen die Balance fehle, dass es möglich sei, dass das Superstar-Ensemble spätestens in den Playoffs ernste Probleme bekommen würde. Denn ein Achillessehnenriss gehört zu den fatalsten Verletzungen im Basketball, besonders für einen großen Spieler wie Cousins - die Verbindung zwischen Wadenmuskeln und Ferse ist entscheidend für vieles, was das Spiel eines Centers ausmacht: Sprungkraft, Beschleunigung und Abfederung bei der Landung. Rund ein Drittel der NBA-Spieler mit dieser Verletzung spielte danach kein einziges Spiel mehr. Diejenigen, die das Comeback schafften, hatten meist nicht mehr dasselbe Niveau wie zuvor. Egal ob Kobe Bryant, Rudy Gay oder Brandon Jennings: Die Statistiken, die die Spieler schrieben, waren danach nicht mehr dieselben.

Wie groß die Verunsicherung über Cousins Verletzung war, zeigt die Tatsache, dass einer der besten Center der NBA überhaupt zu den Warriors kommen konnte. Cousins war im Sommer ohne Vertrag und die amtierenden Champions hatten kaum Budget, um einen tiefen Kader rund um ihre vier Stars aufzubauen. Doch kein Team wollte Cousins einen langen Vertrag mit hohem Gehalt anbieten. Niemand wollte darauf wetten, dass er wieder der Alte wird. Also unterschrieb er für ein Jahr und erhielt ein vergleichsweise überschaubares Gehalt von ca. fünf Millionen Euro bei den Warriors. Für ihn war es die beste Option, denn ein NBA-Sieg war damit fast garantiert, er kann beweisen, dass er immer noch einer der besten Center der NBA ist, um dann im nächsten Jahr einen Vertrag zu bekommen, der einen Mann wie ihn zufriedenstellt.

Es folgte die verspätete Rückkehr auf den Court. Als Cousins am vergangenen Samstag per Dunk seine ersten Punkte für die Warriors machte, zeigte er zugleich, dass er noch immer explosiv ist und keine Angst hat. "Ich bin froh zu wissen, dass ich immer noch dunken kann. Ich hätte in Millionen Jahren nicht gedacht, dass das mein erster Korb sein würde", sagte Cousins und lächelte, nachdem er in seinem ersten Spiel gegen die Los Angeles Clippers in 15 Minuten 14 Punkte, sechs Rebounds, drei Assists und einen Block gesammelt hatte. Er fühle sich "wie ein Kind an Weihnachten." In seinem zweiten Spiel, gegen die Los Angeles Lakers, spielte Cousins gut, doch konnte die Werte aus dem Spiel zuvor nicht bestätigen. Die Lakers spielten eine hervorragende Defense, hatten den Mann, der unter dem Korb aufgrund seiner Physis kaum aufzuhalten ist, gut unter Kontrolle: Nur acht Punkte kamen für Cousins zusammen. Und auch Durant, Curry und Green verteidigte das Team aus Los Angeles hervorragend. Die vier Spieler kamen zusammen nur auf 44 Punkte. Alles gut also? Nein, denn hier zeigte sich das Problem, das die Liga nun hat. Fünf All-Stars kann keine Mannschaft verteidigen - Clay Thompson alleine kam auf 44 Punkte. Die Lakers gingen mit 111:130 regelrecht unter.

Bully Ball: Die meisten Gegenspieler kann Cousins einfach wegschieben

Am Freitag, bei Cousins drittem Spiel, zeigte er seine, für einen Big Man, sehr gute Technik. Er spielte schwierige Pässe, beteiligte sich am Spielaufbau und kam am Ende auf 17 Punkte in 24 Minuten. Mit seiner hohen Spielintelligenz, seiner Uneigennützigkeit und seiner Fähigkeit Dreier zu werfen, fügt er sich bisher perfekt in das Spielsystem der Warriors ein. Und er bringt der Mannschaft etwas, das sie in den letzten vier Saisons schlicht nicht hatte: die Möglichkeit, Bully-Ball zu spielen, also mit purer Kraft und Masse unter dem Korb schwächere Verteidiger wegzuschieben und dann zu punkten. Und körperlich schwächere Gegenspieler, die seinen rund 120 Kilo nichts entgegenzusetzen haben, wird Cousins viele haben. Bisher reagierten gegnerische Teams auf diese Masse, indem sie Cousins doppelten. Das ist bei den Warriors schlichtweg unmöglich: Sonst wäre, egal ob Durant, Thompson oder Curry gedoppelt werden, einer der besten Scorer der Liga ungedeckt. Und auch in der Defensive bringt Cousins seiner Mannschaft mit seiner Physis eine bisher nicht da gewesene Komponente.

Die Warriors galten in den vergangenen Jahren als nicht schlagbar - und das ohne wirklich guten Center. Nun sind sie auf dieser Position, die ironischerweise bisher als ihre Achillesferse galt, durch die Verpflichtung von Cousins, besser aufgestellt als jemals zuvor. Noch ist schwer zu sagen, wie gut Cousins tatsächlich ist. Die nächsten drei Spiele werden aufschlussreich sein: In Al Horford (Boston Celtics), Myles Turner (Indiana Pacers) und Joel Embiid (Philadelphia 76ers) warten drei der besten Gegenspieler auf ihn. Aber auch wenn Cousins in dieser Saison nicht der alte wird, nicht wie in den vergangenen Jahren über 25 Punkte, 10 Rebounds und rund vier Assists pro Spiel auflegt: Sollte er so spielen wie in seinen ersten drei Spielen, dürften das langweilige Playoffs werden.

Doch es bleibt eine gute Nachricht für den Rest der Liga: Cousins unterschrieb nur für ein Jahr bei den Warriors. Dieses Ensemble wird im Sommer wahrscheinlich wieder Geschichte sein. Bis dahin bleibt der Konkurrenz und den Fans wohl nichts anderes übrig, als das Beste daraus zu machen: das wahrscheinlich beste Team der NBA-Historie einfach zu genießen.