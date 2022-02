Nürnberger Schmuckkästchen: Die neue Halle der Falcons steht in der Dr.-Ingeborg-Bausenwein-Straße und hat die Hausnummer 1. Genau da wollen die Basketballer hin, in die erste Liga.

Nach schweren Zeiten erleben die Nürnberg Falcons wieder einen Aufschwung. Ein Besuch in der neuen Halle des Zweitligisten - der nun hoch hinaus will.

Von Sebastian Leisgang

Als Ralph Junge diesen einen Satz sagt, schafft er es, die Augen aufzureißen, ohne dabei ungläubig zu wirken. Das muss ihm auch erst mal einer nachmachen, ist ja gar nicht so leicht, doch in Junges Stimme schwingt keine Verblüffung mit, nichts Staunendes, als er sagt: "Dass die Halle jetzt steht, ist ein Riesending." Junge, 52, ist der Geschäftsführer der Nürnberg Falcons, die gerade in der Pro A spielen und die Basketball-Bundesliga wieder im Blick haben.

Oben unterm Hallendach sind schon die ersten Lampen ausgegangen, unten im Dämmerlicht steht Junge ein paar Meter hinter dem Spielfeld und sagt: "Jetzt sind wir da, wo wir die ganze Zeit hinwollten. Mit der Halle haben wir eine Basis, damit wir loslegen können." Daran sind die Falcons damals ja gescheitert, 2019, als sie eigentlich schon Bundesligist waren, dann aber nicht aufsteigen durften, weil sie keine Halle mit 3000 Plätzen hatten. Die darauffolgende Saison wurde im März 2020 abgebrochen, als die Mannschaft gerade auf einem Playoff-Platz stand, ehe die Pandemie über das Land hereinbrach. Und im Vorjahr, da wurden die Nürnberger vom Virus derart heimgesucht, dass sie 20 ihrer 27 Spiele verloren, am Ende als Vorletzter dastanden und nur deshalb zweitklassig blieben, weil der Abstieg ausgesetzt wurde.

Detailansicht öffnen Tag der Freude: Falcons-Geschäftsführer Ralph Junge (links) übergibt Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König bei der offiziellen Einweihung der Kia Metropol Arena ein Trikot. (Foto: Daniel Marr /Zink/Imago)

"Voller Einsatz lohnt sich", das steht jetzt bei den Heimspielen der Nürnberger auf den Tafeln am Spielfeldrand. Es ist der Spruch eines Sponsors, ein Werbeslogan, doch er lässt sich auch auf den Klub beziehen. War ja ein Kraftakt, bis die Falcons hier einziehen konnten, wo Junge jetzt steht. Es hat zwar nicht lange gedauert, bis die Halle stand; im vergangenen August ist sie nach nur 14 Monaten Bauzeit eingeweiht worden - es bedurfte aber einer Menge Arbeit, bis es überhaupt so weit war.

Nun tragen die Falcons ihre Spiele in einer Heimstatt aus, die sich sehen lassen kann. Und sie spüren wieder Rückenwind, das ist das Wichtigste nach all den schweren Tagen in den vergangenen Jahren. "Jetzt ist es die Aufgabe, mit der Mannschaft den nächsten Schritt zu gehen", sagt Junge am Spielfeld. Er trägt einen hellblauen Anzug, ein schwarzes Polohemd und weiße Turnschuhe. Junge ist der Mann, der all das hier überhaupt erst möglich gemacht hat. Er hat zig Gespräche geführt, verhandelt und Überzeugungsarbeit geleistet. Jetzt, zu Beginn des dritten Pandemiejahres, da ist mit den Falcons wieder zu rechnen. Sie sind auf Playoff-Kurs, sieben der vergangenen zehn Spiele haben sie gewonnen, doch das soll längst noch nicht alles sein.

Bei den Spielen steht auch dieser Satz auf den Werbebanden rund ums Feld: "Faszination ist erst der Anfang". Und ja, das hat was. Die neue Halle zieht einen tatsächlich in ihren Bann, Punkte bekommen die Falcons dafür aber nicht. Um irgendwann in der Bundesliga anzukommen, braucht es sehr gute Arbeit, Junge weiß das. Und weil er auch weiß, dass der Klub zuletzt gute Arbeit geleistet hat, schreckt er auch nicht davor zurück, jetzt wieder etwas lauter zu sein: "Wir stehen super da, es ist alles auf Kurs. Jetzt wollen wir das Ziel Bundesliga nicht aus den Augen verlieren. Wenn wir den Aufstieg nicht anvisieren würden, wäre was falsch."

Die Nürnberger Halle, der Nürnberger Kader, beides kommt schon jetzt ziemlich stimmig daher

Als Junge das sagt, ist die Halle fast leer. Das Spiel ist seit knapp einer halben Stunde aus, die Nürnberger haben sich längst auf den Heimweg gemacht. Aus dem Südwesten der Stadt, aus der Dr.-Ingeborg-Bausenwein-Straße, Hausnummer 1, und da soll es ja auch für die Falcons hingehen, hoch in die erste Liga, dorthin, wo Bayern, Berlin und Bamberg spielen. Sie alle wären wohl längst in Nürnberg aufgeschlagen, wenn nicht immer wieder was dazwischengekommen wäre. Erst die fehlende Halle und dann Corona, Corona, Corona. Auch in dieser Saison hat das Virus mal wieder reingegrätscht. Nur sieben ihrer elf Heimspiele durften die Falcons vor Zuschauern austragen. Der Schnitt: 851 - eine Zahl, die sich in der restlichen Saison noch deutlich steigern lassen dürfte. "Wir konnten nicht mit Pauken und Trompeten einziehen", sagt Junge, ohne dass auch nur eine Spur von Resignation in seiner Stimme liegt. Wenn es die Pandemie nicht zulässt, dass die Leute kommen, dann ist es eben so. Für Junge ist das noch lange kein Grund, sich entmutigen zu lassen. "Ich gehe davon aus, dass wir diese Saison nochmal 2000 Zuschauer haben werden", sagt Nürnbergs Geschäftsführer in der Hoffnung, dass sich die Arbeit der jüngeren Vergangenheit irgendwann auszahlen wird.

Die Halle, der Kader, das kommt schon jetzt ziemlich stimmig daher. Nach Jahren, in denen sich das Team nur punktuell verändert hat, haben die Falcons den Kader vor der Saison runderneuert. "Es sind viele Junge und Unerfahrene dabei", sagt Junge, "aber bei einigen hatten wir ein gutes Händchen." Und offenbar auch bei Vytautas Buzas, dem neuen Coach, der Junge im vergangenen Sommer abgelöst hat und über den der Geschäftsführer jetzt sagt: "Er ist 100 Prozent Basketball." Was das bedeutet, ist Woche für Woche zu sehen. Buzas geht nicht nur mit an der Seitenlinie, er tobt regelrecht, weil er nie davon ablässt, seine Mannschaft auf dem Feld anzutreiben. Dass das zu Höchstleistungen führen kann, zeigt die Tabelle, in der Nürnberg derzeit Vierter ist. Andere Mannschaften haben den Falcons zwar noch einiges voraus; vor gut einer Woche etwa, nach dem 70:105 in Rostock, da hat Buzas seinen Spielern eine gewisse Genügsamkeit angekreidet - doch die grundsätzliche Richtung, die der Klub eingeschlagen hat, die stimmt.

Bleibt im Grunde also nur noch eine Frage an Junge: Was wünscht er sich für die nächste Zeit, jetzt, da die Nürnberger Basketballer wieder auf der rechten Bahn sind? Junge sagt: "Einfach mal ein paar Jahre in Ruhe zu arbeiten."