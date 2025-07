Und so trafen an diesem Sonntag in Lausanne die Vergangenheit und die Zukunft des deutschen Basketballs aufeinander. Dirk Nowitzki war in die Vaudoise Arena am Genfer See gekommen, er fungierte selbstredend nicht mehr als Sportler, sondern als Repräsentant. Der 47-Jährige ist Vorstand der Spielervertretung beim Weltverband Fiba. Und um Basketballspieler ging es in diesem Moment bei der Siegerehrung der U-19-Weltmeisterschaft. Um ziemlich junge und gleichzeitig schon ziemlich gute.

Nowitzki durfte die Ehrung des besten Mannes dieses Turniers vornehmen, er tat das gewohnt souverän und überreichte die Trophäe an den Amerikaner AJ Dybantsa, den manche als neuen Kevin Durant sehen. Team USA hatte mit einem 109:76 im Finale den Titel gewonnen, aber schon der Gegner verriet, dass es hier auch Erkenntnisse für Nowitzki und sein Heimatland gab. Silber holte nämlich der Nachwuchs des Deutschen Basketball Bundes (DBB), die erste WM-Medaille überhaupt für deutsche Junioren.

Als „herausragend“ bezeichnete DBB-Präsident Ingo Weiss dieses Ergebnis hinterher, man sei „stolz auf unser Team, das kann man gar nicht hoch genug bewerten“. Nun ist es bei Sportlern im Teenageralter immer so eine Sache mit Prognosen, und natürlich dürften nicht alle Beteiligten dieses Erfolges direkt die nächsten Nowitzkis werden. Aber man darf schon konstatieren: Es kommt was nach im deutschen Basketball, der seit dem Erwachsenen-WM-Titel der Wagners und Schröders im Jahr 2023 ohnehin eine Glücksphase erlebt.

So sah es auch Verbandsvize Armin Andres, der bereits an die Perspektiven für die A-Nationalmannschaft dachte: „Wir haben hier die Zukunft des deutschen Basketballs bei den Herren gesehen. Und davor muss uns wirklich nicht bange sein.“ Er richtete Nachwuchs-Bundestrainer Alan Ibrahimagic Glückwünsche aus, ehe er auch das Allerwichtigste nicht vergaß: „Jetzt soll aber erst einmal ordentlich gefeiert werden.“ Zu würdigen wären der Vortrag und der Charakter der ganzen Mannschaft, die im Turnierverlauf nur eine einzige Partie verlor: das Endspiel gegen die Übermacht USA.

Vom Deutschen Hannes Steinbach schwärmen selbst die amerikanischen Basketballer

Aber selbst in diesem Duell sah es lange so aus, als habe dieses Team voller Titelhungriger einfach keinen Bock aufs Verlieren. Ausgeglichenes erstes Viertel, nur neun Punkte Rückstand zur Pause – und selbst als die Sache klar war, blieb die Gegenwehr seriös. Die Besten waren auch im Finale wieder zwei, die man sich merken sollte: Spielmacher Christian Anderson (19, 1,88 Meter, am College in Texas aktiv) und Center Hannes Steinbach (19, 2,04 Meter, bisher Würzburg Baskets, bald University of Washington) schafften es gar in die Allstar-Fünf des Turniers. Beide gelten als reichlich entwicklungsfähig, vielleicht sogar auch noch in Sachen körperliches Wachstum.

Jack Kayil ist ein Wirbler, der auch Dreier treffen kann – und er spielte bereits im A-Nationalteam gegen Schweden im vergangenen Jahr. (Foto: Uwe Anspach/dpa)

Von Steinbach, dessen Dunks die gesamte WM prägten, schwärmten sogar die Gegner: „Ein sehr besonderer Spieler“ sei das, erzählte der Amerikaner JJ Mandaquit dem Portal Eurohoops, „sehr smart, mit einem tollen Gefühl fürs Spiel.“ Das klang dann schon ein wenig nach dem Allroundtalent eines Franz Wagner, auch wenn Steinbach dafür noch beweglicher werden müsste.

Hinzu kommen veranlagte Spieler wie Jack Kayil (19, künftig bei Alba Berlin), Big Man Eric Reibe (19, University of Connecticut) oder der Münchner Declan Duru (18, Nachwuchs von Real Madrid). Ihren Weg im Juniorenbereich sind die meisten WM-Zweiten zusammen gegangen, erst vergangenes Jahr gewann Deutschland die U-18-EM. Damals spielte auch noch Ivan Kharchenkov mit, der nun vom FC Bayern an die University of Arizona wechselt. Es gibt also eine regelrechte Schwemme deutscher Basketballer an US-Colleges – und dort zeichnet sich bekanntlich der Weg in die NBA vor. Außer für Nowitzki übrigens, den zog es damals aus Würzburg direkt zu den Dallas Mavericks.