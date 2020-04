Der deutsche Basketball trauert um den früheren Nationalspieler Sascha Hupmann. Der gebürtige Münchner erlag in seinem Wohnort Evansville im US-Bundesstaat Indiana einer schweren Nervenkrankheit. Der einstige Meisterspieler von Bayer Leverkusen (1996) und Alba Berlin (1997) wurde 49 Jahre alt. Hupmann hinterlässt seine Frau Brooke und Sohn Noah. "Wir wussten, dass Sascha schwer erkrankt war. Die Nachricht von seinem Tod trifft uns sehr hart. Wir sind sehr traurig und in Gedanken bei seiner Frau und seinem Sohn. Der DBB wird Sascha ein ehrendes Gedenken bewahren", sagte Verbandspräsident Ingo Weiss. Hupmann hatte in Evansville das College besucht und seine Profikarriere 1993 bei der TVG Trier begonnen. Nach einer Saison wechselte er zu Bayer Leverkusen. Gemeinsam mit Denis Wucherer und Henning Harnisch bildete er den Kern der Meister-Mannschaft. 1996 wechselte Hupmann zu Alba Berlin, er gewann erneut den Titel. Zwischen 1993 und 2001 absolvierte der 2,16 Meter große Center 67 Länderspiele.