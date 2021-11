Von Ralf Tögel

Die Basketballer des FC Bayern müssen einen großen Rückschlag wegstecken: Nach einer schwachen Leistung unterlagen die Münchner im Pokal-Viertelfinale bei den Chemnitz 99ers mit 80:85 Punkten und können den Titel aus der Vorsaison nicht mehr verteidigen.

Die deutliche 71:94-Niederlage beim AS Monaco in der Euroleague nur 48 Stunden zuvor hatte offensichtlich einigen Schaden in den Gliedern und Köpfen der Münchner hinterlassen, die Spieler wirkten müde und brachten nur in den ersten zehn Minuten die nötige Energie auf, um die wie aufgedreht spielenden Chemnitzer in Schach zu halten. 26:21 führte der Favorit erwartungsgemäß nach Viertel eins, doch je länger die Sachsen die Partie offen hielten, desto schwerer wurde die Beine der Gäste. Und je besser die Würfe der 99ers fielen, desto nervöser wurden die Bayern. Zur Pause lag der FCB bereits 39:44 hinten, was im Normalfall eine deutliche Ansprache durch Trainer Trinchieri in der Kabine und eine ebenso deutliche Reaktion des Teams in der zweiten Halbzeit hervorruft.

Doch das Gegenteil war der Fall, der Pokalsieger agierte zusehends kopflos und geriet weiter in Rückstand. Und die Ansprache des Trainers richtete sich an die falschen Ansprechpartner: Die Schiedsrichter quittierten Trinchieris Wutanfall mit zwei technischen Fouls und schickten diesen nur zwei Minuten nach Wiederbeginn in die Kabine. Vor dem letzten Viertel betrug der Rückstand 19 Punkte (53:72), erst jetzt besannen sich die Bayern auf ihre kämpferische Qualität. Punkt um Punkt holte der Titelverteidiger auf, angeführt von Topscorer Andreas Obst (18 Punkte), und kam eine Minute vor dem Ende bis auf 80:81 heran. Doch Chemnitz zitterte den Erfolg verdient ins Ziel.