Tim Schneider verlässt nach 14 Jahren und neun Spielzeiten bei den Profis Basketball-Bundesligist Alba Berlin. Der 27 Jahre alte Flügelspieler, der 2011 vom RSV Eintracht Stahnsdorf zu Alba wechselte, verlässt die Berliner mit noch unbekanntem Ziel. „Ich bin unendlich dankbar für die vergangenen Jahre und meine gesamte Zeit bei Alba. In meiner Heimatstadt Profi zu werden, war für mich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist“, sagte Schneider und fügte an: „Jetzt beginnt für mich ein neues, spannendes Kapitel – und ich freue mich sehr auf das, was vor mir liegt.“