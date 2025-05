Gut drei Monate nach seinem Abschied aus der NBA hat Weltmeister Daniel Theis den Triumph in der Basketball-Euroleague verpasst. Im Endspiel des Final-Four-Turniers in Abu Dhabi verlor der Center mit der AS Monaco 70:81 (33:35) gegen Fenerbahce Istanbul, für den Klub aus dem Fürstentum wäre es der erste Titelgewinn im bedeutendsten europäischen Klub-Wettbewerb gewesen. Theis, der Nordamerika im Februar nach acht Jahren hinter sich gelassen hatte, hätte die Krone als dritter Deutscher nach Rekordnationalspieler Patrick Femerling (2003 mit Barcelona) und Tibor Pleiß (2021 und 2022 mit Anadolu Istanbul) holen können. Pleiß war mit Titelverteidiger Panathinaikos Athen bei seiner bereits vierten Teilnahme am Finalturnier im Halbfinale am türkischen Klub Fenerbahce gescheitert.