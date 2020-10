Erst in der Verlängerung unterliegen die Basketballer des FC Bayern München dem großen Favoriten Mailand in der Euroleague. Ihren schlechten Ruf in der Königsklasse haben sie vor dem deutschen Duell bei Alba Berlin nun verspielt.

Von Joachim Mölter, München

Am ersten Spieltag der neuen Euroleague-Saison hat es gleich etliche Überraschungen gegeben, die zweitgrößte haben die Basketballer des FC Bayern München dabei knapp verpasst. Die Heimniederlage von Anadolu Efes Istanbul gegen Zenit St. Petersburg (69:73) war ja nicht zu toppen: Anadolu Efes war das überragende Team der vergangenen Saison und Tabellenerster, als sie im März wegen der Corona-Pandemie abgebrochen wurde - und Zenit war damals Letzter.

Vorletzter waren seinerzeit die Münchner gewesen, und nach Meinung des Fachportals Eurohoops.net sind sie in dieser Saison sogar die schwächste aller 18 Mannschaften, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass sie im Sommer keinen international prominenten Profi verpflichtet haben. Fürs erste haben die FC-Bayern-Basketballer ihren schlechten Ruf freilich verspielt, indem sie am Freitagabend einen der Titelanwärter zumindest in die Verlängerung zwangen, nämlich Armani Exchange Mailand, das während der Corona-Pause vermutlich am besten verstärkte Team des Wettbewerbs.

Das setzte sich am Ende in der bloß von einigen Münchner Kluboberen um Präsident Herbert Hainer und seinem Vorgänger Uli Hoeneß in gebührendem Abstand besetzten Münchner Halle aber nur knapp durch, 81:79 (70:70, 32:31), wobei sein Trainer Ettore Messina zugab: "Es hätte auch anders ausgehen können." Nämlich zugunsten der Münchner: Die hatten geführt gegen Ende der üblichen 40 Minuten und dann erneut kurz vor Schluss der fünfminütigen Extraschicht, ehe sie erst den Ausgleich kassierten und dann in Rückstand gerieten. Und sie hatten durch Spielmacher Wade Baldwin danach jeweils sogar noch die Chance zum Sieg - doch beide Dreierversuche des Amerikaners gingen daneben; mit 18 Punkten war er dennoch der erfolgreichste Schütze der Partie.

Die Münchner verteidigten stets bissig

"Ich bin stolz darauf, wie meine Mannschaft bis zuletzt gekämpft hat", resümierte der neue FC-Bayern-Trainer Andrea Trinchieri, "aber ich bin auch extrem angepisst, dass wir den Job nicht zu Ende gebracht haben." Wäre ja auch zu schön gewesen für den gebürtigen Mailänder: ein Erfolg gegen den Klub, bei dem er einst als Assistenzcoach seine Karriere begonnen hat. Trotz allem war es für die Münchner ein vielversprechender Start in die Saison, die runderneuerte Mannschaft erfüllte bei der Pflichtspielpremiere alle Erwartungen, die Geschäftsführer Marko Pesic geäußert hatte: "Wir wollen in jedem Spiel auf Sieg spielen, wettbewerbsfähig sein, bis zum Schluss kämpfen und zeigen, dass wir kein Kanonenfutter sind."

Gegen Mailand hielt der FC Bayern jederzeit mit, keine Mannschaft konnte sich um mehr als vier, fünf Punkte absetzen. Die Münchner verteidigten stets bissig, was auch Ettore Messina lobend betonte. Dass seine Auswahl mehrmals die Gelegenheit verstreichen ließ, sich einen größeren Vorsprung zu verschaffen, führte er indes nicht nur auf "zu viele Ballverluste" zurück (insgesamt 18), sondern auch "mentale Aussetzer in der Abwehr": Da bemängelte er, dass sein Team dem Münchner Jalen Reynolds so viele Offensiv-Rebounds gestattete.

Der Amerikaner, einer von fünf Zugängen des FC Bayern, sammelte im Angriff neunmal einen vom Korb oder vom Brett abprallenden Ball ein für sein Team und verhalf ihm so zu zweiten Wurfchancen; mit insgesamt elf Rebounds war er in dieser Kategorie der beste Mann des gesamten Spieltags. Zudem steuerte er 14 Punkte bei, genauso viele wie Kapitän Nihad Djedovic. Der war zudem bester Vorlagengeber beim FC Bayern mit sieben, teils sehenswerten Assists.

Ein früher Bayer bringt Mailand in die Spur

Unter dem Strich zahlten sich aber die teuren Verpflichtungen der Gäste aus Italien aus, wie Bayern-Coach Trinchieri zugab: "Mailand hat durch drei riesige Aktionen gewonnen", fand er, "zwei von Delaney, einer von Shields." Der vom FC Barcelona abgeworbene Malcolm Delaney erzielte sechs seiner insgesamt 17 Punkte in der Verlängerung, der einst auch mal ein Jahr beim FC Bayern engagierte Amerikaner brachte Mailand damit in die Spur; und der aus Vitoria-Gasteiz geholte Shavon Shields verwandelte neun Sekunden vor der Schlusssirene den entscheidenden Dreier trotz enger Bewachung von Djedovic. Des Weiteren trug der von ZSKA Moskau gekommene 1,99-Meter-Center Kyle Hines mit 16 Punkten zum Sieg bei.

Andrea Trinchieri empfahl seinen Spielern trotz der Niederlage: "Wir sollten uns heute nicht als Besiegte fühlen." Stattdessen forderte er, "die ganze Frustration darüber, wie wir das Spiel heute beendet haben, als positive Energie einfließen" zu lassen in die nächste Partie. Die findet am kommenden Freitag statt, bei Alba Berlin. Auch das wird wieder ein prestigeträchtiger Vergleich: Alba hat dem FC Bayern ja zuletzt den nationalen Titel abgenommen, im Juni beim Finalturnier in München.