Von Mathias von Lieben

Dass einer Basketball-Mannschaft in einem Spiel gleich zwei Buzzer Beater gelingen, das kommt relativ selten vor. Der Ball muss für einen solchen Wurf die Hand bereits verlassen haben, bevor die Schlusssirene eines Viertels ertönt. Ist diese Voraussetzung erfüllt, kann der Korb selbst sogar erst nach der Sirene erzielt werden. Weil aber am Ende eines Viertels häufig die Zeit fehlt, um einen freien Wurf herauszuspielen, sind Buzzer Beater nicht nur selten, sondern auch eine sehr große Herausforderung.

Als am Sonntag also erst Samantha Hill dieses Kunststück im ersten Viertel und anschließend Asha Thomas im zweiten Viertel gelang, da konnte man schon ahnen, dass bei den Angels Nördlingen an diesem Nachmittag einfach alles zusammenpasste. Und so waren die spektakulären Treffer zum 21:15 sowie zum 40:29 zwei wichtige Meilensteine für den am Ende verdienten 73:54-Erfolg im bayerischen Derby beim TSV Wasserburg. Das Resultat: Nördlingen steht mit drei Siegen nach sechs Spieltagen in der Basketball-Bundesliga der Frauen auf Playoff-Platz sieben. In etwa so hat man sich im Landkreis Donau-Ries den Saisonstart vorgestellt.

Der deutliche Sieg beim Rekordmeister vom Inn war umso überraschender, hatte sich die Personalsituation bei Nördlingen doch vor der Partie noch weiter angespannt. Im Gegensatz zur Niederlage vor rund zwei Wochen in Osnabrück, als die Angels nur acht Spielerinnen aufbieten konnten und das Spiel kurzfristig noch verlegen wollten, trat das Team von Trainer Ajtony Imreh sogar nur mit einer Siebener-Rotation an. Zu Meg Wilson und Mariam Haslé-Lagemann hatte sich auch noch Amenze Obanor in die Verletztenliste eingereiht. "Dass wir mit nur sieben Spielerinnen bei den physisch starken Wasserburgerinnen bestehen konnten", sagt Imreh nun, "das macht mich schon sehr stolz."

In der Partie war von der angespannten Personalsituation tatsächlich nichts zu spüren. Gleich zu Beginn konnten die Nördlingerinnen schnell mit 9:2 davonziehen, auch weil sie die vielen Fehlpässe im Aufbauspiel von Wasserburg erfolgreich mit einigen Fast Breaks zu nutzen wussten. Und trotz der personellen und körperlichen Überlegenheit der Innstädterinnen gelang es den dezimierten Angels durch sehr schnelle Wechsel, eine aggressive Verteidigung und ein strukturiertes Offensivspiel auch im zweiten Viertel, den Gegner auf Abstand zu halten.

Nördlingen hat am Ende eine Dreierquote von 32 Prozent, Wasserburg steht bei 13 Prozent

Zwar kam Wasserburg nach der Halbzeit noch einmal etwas besser ins Spiel und konnte sich durch zwei Zugänge, Haliegh Reinoehl und Nationalspielerin Levke Brodersen, sogar noch mal auf vier Punkte herankämpfen. Dennoch startete Nördlingen mit 58:44 in die letzten zehn Minuten und ließ anschließend nichts mehr anbrennen. Spielentscheidend waren neben der punktbesten Nördlingerin Samantha Hills (16 Punkte) erneut auch die beiden neuen finnischen Nationalspielerinnen Elina Koskimies und Anissa Pounds, die mit jeweils 14 Punkten ihre Treffsicherheit gerade von jenseits der Dreierlinie unter Beweis stellten. Nördlingen hatte am Ende eine Dreierquote von 32 Prozent, Wasserburg stand bei 13 Prozent. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache.

"Das war eine völlig verdiente Niederlage, weil uns vor allem der Wille zum Sieg gefehlt hat", sagte auch Wasserburgs Coach Rüdiger Wichote nach der Partie. "Da hatte uns Nördlingen mit nur sieben Spielern einiges voraus." Eine davon war Zugang Hills, die nicht zuletzt durch ihren Dreier-Buzzer-Beater im ersten Viertel einen erheblichen Beitrag am Auswärtssieg ihres Teams - erst dem zweiten Sieg der Nördlingerinnen überhaupt gegen Wasserburg in ihrer 14-jährigen Bundesligageschichte - hatte. "Wir haben ein sehr gutes Team beisammen und haben sehr hohe Ansprüche in dieser Saison", sagte sie nach dem Spiel: "Aber jetzt machen wir einen Schritt nach dem anderen. Heute Wasserburg, nächste Woche Marburg."

Am Sonntag steht für die Basketballerinnen aus dem Landkreis Donau-Ries ein wichtiges Heimspiel gegen den aktuellen Bundesliga-Neunten Marburg an, anschließend geht es im letzten Spiel vor der Nationalmannschaftspause nach Halle. Erst danach dürfte sich Personalsituation wieder etwas entspannen. Vorausgesetzt, Hill (Kanada) sowie Koskimies und Pounds kehren von den Ausflügen zu ihren Nationalmannschaften gesund zurück. Immerhin: Im Training können die drei Ausfälle derzeit noch kompensiert werden. Imreh kann dann auf zwei bis drei Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen.

Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist Imreh gerade angesichts der personellen Lage sehr zufrieden. "Eigentlich war ja immer jemand verletzt", sagt Imreh. "Und trotzdem waren wir sowohl beim Heimspiel gegen die Rheinland Lions als auch beim Auswärtsspiel in Osnabrück drauf und dran, das Spiel zu gewinnen." Mit dem Zwischenergebnis, Platz sieben nach sechs Spieltagen, kann Imreh gut leben. Der Sieg im bayerischen Derby gegen Wasserburg hat ihm bewiesen, dass sein Team intakt ist. Vielleicht braucht es dafür bald sogar gar keine Buzzer Beater mehr.