Als klarer Außenseiter gegen die Übermannschaft ins Spiel gegangen, gut mitgehalten, sogar geführt, aber am Ende doch knapp verloren: Nein, die Rede ist nicht von den deutschen Basketballern, die im letzten Test vor Olympia am Montag mit 88:92 Punkten gegen die USA verloren. Sondern vom Südsudan , der zwei Tage vorher noch näher dran war an der Sensation als der aktuelle Weltmeister. 100:101 unterlag das Team aus Ostafrika gegen die Amerikaner, nachdem es zwischenzeitlich 16 Punkte vorne gelegen hatte. Erst ein Korbleger von LeBron James acht Sekunden vor dem Ende entschied das Spiel.

Die Chance zur Revanche gibt es schon am Mittwoch. Und das ist die eigentliche Sensation: Die Mannschaft aus dem Südsudan – die Bright Stars – ist dabei in Paris, zum ersten Mal, als einziger Basketballvertreter Afrikas. Das jüngste und ärmste Land der Welt, das gerade einmal elf Millionen Einwohner hat, stellt eines der zwölf Teams, die beim olympischen Turnier der Männer um Medaillen kämpfen. Am Sonntag geht es zum Auftakt gegen Puerto Rico, dann gegen die USA und Serbien. Und mit zwölf nominierten Spielern wird die Mannschaft auf einen Schlag mehr südsudanesische Olympiateilnehmer hervorbringen als das gesamte Land in seiner bisherigen Geschichte.

Die ist allerdings auch kurz. 2011 hat sich der Südsudan nach einem Referendum vom Sudan abgespaltet und wurde als 193. Mitglied in die Vereinten Nationen aufgenommen. Ein halbes Jahrhundert und zwei schier endlose Bürgerkriege lang hatte der mehrheitlich christliche Süden zuvor gegen den muslimischen Norden rebelliert. Nun war er am Ziel. Doch nur zwei Jahre später, 2013, brach im neuen Staat ein neuer Bürgerkrieg aus. Jetzt tobt seit eineinhalb Jahren ein Krieg im Sudan, der Hunderttausende Flüchtlinge aus dem Norden in den Süden treibt und den hochgradig fragilen Staat weiter destabilisiert.

Das Basketballteam des Südsudan ist ein Abbild dieser Geschichte von Krieg und Gewalt. Kein einziger Spieler verbrachte seine Jugend im Land, kein einziger hat dort das Basketballspielen gelernt. Mehrere Spieler kamen schon im Ausland auf die Welt, wohin ihre Eltern in den meisten Fällen geflüchtet waren: in Ägypten, Äthiopien oder Kenia. Die anderen verließen den heutigen Südsudan spätestens als Kinder mit ihren Familien. Die meisten wuchsen in den USA oder Australien auf und wurden an Colleges in Kentucky, Virginia oder Perth ausgebildet. Heute spielen sie für Vereine auf der ganzen Welt, in den USA, Kanada, China oder Australien. Im Südsudan spielt keiner.

Im Südsudan gibt es nur sechs Basketballplätze und keinen einzigen in der Halle

„Wir sind eine Gruppe von Flüchtlingen, die für ein paar Wochen im Jahr zusammengekommen ist, um sich mit den besten Spielern der Welt zu messen“, sagte der Center Wenyen Gabriel nach dem Duell mit den USA. „Für uns geht es hier um viel mehr als um Basketball.“ Gabriel, 27 Jahre alt und 2,06 Meter groß, ist einer von vier ehemaligen NBA-Spielern im Team, er lief unter anderem für die Los Angeles Lakers auf. Heute spielt er für Maccabi Tel Aviv in Israel. Ein aktueller Profi aus der höchsten amerikanischen Liga ist nicht dabei. Umso bemerkenswerter, dass dieses Team die USA – den Goldfavoriten in Paris – am Rande einer Niederlage hatte.

Der größte Star des südsudanesischen Basketballs ist nicht mehr aktiv und hat nie für den Südsudan gespielt: Luol Deng, inzwischen 39, stand 15 Jahre lang in der NBA unter Vertrag, unter anderem für die Chicago Bulls. Zweimal wurde er ins All-Star-Team berufen. Auch Deng ist ein Flüchtling, als Kind floh er mit seiner Familie erst nach Ägypten und von dort weiter nach London. Deng war auch Nationalspieler und trat bei Olympia an – 2012 in London für Großbritannien. Als er erstmals berufen wurde, gab es den Südsudan noch nicht.

Heute ist Deng Präsident des südsudanesischen Basketballverbands. Beim Namen seines Landes, sagte er kürzlich der BBC, hätten alle immer als Erstes an Krieg und Leid gedacht. Jetzt, durch den Basketball, „finden wir eine neue Geschichte“.

Die Begeisterung für die Basketballhelden aus der Diaspora soll nun auch im Land selbst einen Boom auslösen. Doch die Bedingungen sind schwierig, woran auch Wenyen Gabriel noch einmal erinnerte. Im Südsudan gibt es nur sechs Basketballplätze und keinen einzigen in der Halle. Und die meisten jungen Menschen haben andere Dinge zu tun. „Sie müssen Kühe hüten oder sich im Fluss ein Abendessen fangen“, sagte Gabriel.

Zumindest in einer Hinsicht aber hat der Südsudan im Wortsinn herausragende Voraussetzungen, um eine große Basketballnation zu werden. Die Mehrheit der Bevölkerung gehört, so wie Luol Deng, den Dinka an. Und die Dinka gelten als größtes Volk der Erde.