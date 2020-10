Von Jürgen Schmieder, Orlando/Los Angeles

Natürlich war das verrückt, was Jimmy Butler nach dem zweiten Spiel der Finalserie sagte. Seine Mannschaft Miami Heat war ohnehin Außenseiter in der Best-of-seven-Serie gegen die Los Angeles Lakers, dann hatte sie die ersten beiden Partien deutlich verloren und dazu die Stammspieler Goran Dragic und Bam Adebayo aufgrund von Blessuren. Sie hatten also von vornherein keine Chance und dann sogar weniger als keine Chance, und doch erinnerte Butlers Optimismus an den amerikanischen General Lewis B. Puller, der einst zu seinen umzingelten Truppen gesagt hatte: "Großartig, jetzt können uns die Bastarde nicht mehr entkommen."

Butler verweigerte die Kapitulation, entgegen jeder Wahrscheinlichkeit und trotz des Gelächters der Experten, die die langweiligste Endspielserie in der Geschichte der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA prognostiziert hatten. Es klang wie eine Mischung aus Durchhalteparole und Trotz, als Butler verkündete, dass seine Mannschaft noch den Titel gewinnen könne - zu dominant waren die Lakers in den ersten Partien. Miami wirkte nicht einmal wie ein Team, das verlieren würde; sondern wie eins, das schon verloren hatte.

3:0 hätte es am Sonntag stehen sollen, und weil noch kein NBA-Team jemals so einen Rückstand in den Playoffs aufgeholt hat, wäre der Meister so gut wie festgestanden. Nur: Butler verweigerte nicht nur verbal die Aufgabe, sondern auch auf dem Parkett. Ihm gelang das dritte sogenannte 40 point triple double in der Geschichte der Finalserie, mit 40 Punkten, elf Rebounds und 13 Vorlagen führte er Miami zum 115:104-Sieg und brüllte gegen Ende der Partie immer wieder diese Worte, die General Puller hätten stolz werden lassen: "Die sind in Schwierigkeiten!"

Butler traf 70 Prozent seiner Würfe aus dem Feld, er war an 73 von 115 Punkten direkt beteiligt - aber weil Zahlen nur den trockenen Teil einer Geschichte erzählen, sei an eine Situation im Schlussviertel erinnert, die symbolisch steht für das, was Butler geleistet hatte: Er dribbelte von der Ecke des Feldes auf den Korb zu, der Gegenspieler LeBron James stürmte heran, der spektakuläre Dunkings mit noch spektakuläreren Blocks verhindern kann. Butler hätte stoppen, passen oder ausweichen können, stattdessen sprang er furchtlos in James hinein und fuhr seinen rechten Ellenbogen aus, jedoch so, dass es aussah, als wolle er einen Korbleger probieren. Er bekam das Foul und Freiwürfe zugesprochen, James war außer sich vor Wut.

Die Lakers spielen, als wären sie bei einer Gartenparty im Nobelviertel Brentwood

"Was wir seit heute Abend wissen: Wir gehören in diese Serie, und wir können sie schlagen", sagte Butler, und plötzlich klang es nicht mehr wie Zweckoptimismus eines Unterlegenen. Es klang wie die Prognose dessen, der etwas über sich und seinen Gegner gelernt hat: Miami hatte seine Defensive umgestellt, verzichtete weitgehend auf Raumdeckung, beim Freisperren für James wurde nicht der Verteidiger gewechselt, sondern man überließ dies Butler. Also: Weniger Doppeldeckung für den besten Akteur des Gegners, dafür mehr Druck auf dessen Kollegen. Das hat funktioniert, und möglicherweise gelingt es auch in der vierten Partie am Dienstag - zumal dann der Fuß von Dragic und die Schulter von Adebayo genesen sein dürften.

Die große Frage bleibt freilich: War das nur der Ausrutscher eines grandiosen Teams, dessen Stars James und Anthony Davis bereits mit legendären Lakers-Duos wie Magic Johnson/Kareem Abdul-Jabbar oder Shaquille O'Neal/Kobe Bryant verglichen werden - oder passiert tatsächlich noch was in dieser Serie?

Die verrücktesten Comebacks in der Geschichte des Sports wurden immer von jemandem initiiert, der nicht aufgeben wollte und seine Kameraden mitriss. Der Fußballer Fritz Walter im WM-Finale 1954, der beim 0:2 seinen Kollegen am Mittelkreis einredete, dass die Partie erst beginnen würde. Der Segler Jimmy Spithill, der angesichts eines 1:8-Rückstands beim America's Cup 2013 den General Puller zitierte und sein Team zum 9:8-Sieg führte.

Die Lakers sind das talentiertere Team, und sie können die mäßige Leistung von Davis (15 Punkte, fünf Rebounds) damit begründen, dass der lange auf der Ersatzbank gesessen hat. Sie können sagen, dass Danny Green (null von sechs Versuchen aus dem Spiel heraus), Kentavious Caldwell-Pope (einen von fünf) und Rajon Rondo (zwei von acht) einfach einen schrecklichen Abend erwischt hatten und so was passiert in einer Best-of-seven-Serie.

Es war aber auch so, dass die Lakers Partie und Gegner nicht ernst genommen haben. Miami interpretierte die Begegnung als Straßenschlacht und spielte, als ginge es ums Überleben - was es im übertragenen Sinne ja auch tat. Los Angeles dagegen spielte, als fände die Partie im Garten von James' Villa im Nobelviertel Brentwood statt, und als ginge es darum, sich nur ja nicht zu sehr zu verausgaben.

"Das ist mir alles völlig egal: wie viele Punkte oder Rebounds ich schaffe oder wer sonst auf dem Feld ist. Ich will gewinnen", sagte Butler danach und legte einen General-Puller-Satz nach: "Ich glaube fest daran, dass wir gewinnen können. Ich sehe uns nicht als Außenseiter." Das freilich ist nur dann nicht verrückt, wenn Miami auch die vierte Partie gewinnt und die Serie ausgleicht.