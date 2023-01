Die Basketballer des FC Bayern München haben zum Rückrunden-Auftakt der Euroleague den Tabellendritten Baskonia Vitoria-Gasteiz überraschend klar 92:79 (52:44) geschlagen und den siebten Sieg im 18. Spiel geschafft. Das Team von Andrea Trinchieri bestach vor 3817 Zuschauern im Audi Dome durch ihre mannschaftliche Geschlossenheit: In Cassius Winston, Nick Weiler-Babb, Corey Walden, Augustine Rubit, Othello Hunter und Niels Giffey punkteten gleich sechs Spieler zweistellig. Baskonia hatte zwar in Markus Howard den Topscorer in seinen Reihen, war aber in der Defensive zu schwach.